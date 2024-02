Liderazgo, el recurso más apremiante de las empresas

Dado que la velocidad de la vida actual demanda la reinvención de las empresas y en especial de los líderes que las dirigen, ya que son ellos quienes pueden impulsar el negocio, el desarrollo de sus colaboradores y de las comunidades a las que sirven, hace al liderazgo el recurso más urgente de las compañías, señaló Salvador Alva, expresidente del Tecnológico de Monterrey y de Pepsico Latinoamérica.

Destacó la necesidad de evolucionar en las prácticas de liderazgo para promover la innovación y crear compañías admiradas.

Alva dijo que una empresa siempre debe estar en venta, no importa si se quiere vender o no, y es para saber si tiene valor para otros.

“¿Cómo sabes si creas o debilitas el valor de una empresa?, si el líder no cambia, no cambia nada; debemos reinventar el liderazgo para ir más rápido: Un líder es aquel que te lleva a un lugar al que no te atreves a ir solo”, comentó en la conferencia con motivo de la presentación del más reciente libro “Lo que un líder no debe delegar”, en el EGADE Business School.

Indicó que el valor de las empresas no sólo está en sus activos, sino también en su capital intelectual, su cultura y su gente, y es eso precisamente lo que un líder no debe de delegar.

Entre las principales labores de un líder está el ver riesgos y mitigarlos, establecer alianzas, sin dejar de lado el inspirar y formar otros líderes, que a su vez organicen células autónomas de gestión, enumeró el ex directivo.

Y esas labores, agregó Alva, además de mejorar el desempeño de las compañías, logrará que los colaboradores vean a la organización como una empresa admirada.

En la presentación, Juan Pablo Murra, rector de Profesional y Posgrado del Tec de Monterrey, coincidió en que el mayor reto del mundo es la falta de liderazgo, y lamentó que siendo 8 mil millones de personas, no haya suficientes líderes con la calidad y las capacidades para resolver muchos de los retos que se tienen.