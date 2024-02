Falla jueza a favor de la refinería de Cadereyta

El gobierno de Nuevo León (NL) interpondrá un recurso de revisión contra la suspensión definitiva en favor de la refinería de Cadereyta otorgada por la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Jeny Jahaira Santana Albor, dijo Alfonso Martínez Muñoz, secretario de Medio Ambiente de NL.

Recordó que en el juicio de amparo 99/2024 Pemex interpuso una demanda-el 30 de enero- para evitar que la refinería fuese clausurada por contaminar el aire en el estado, y originalmente fue negada, pero posteriormente la empresa petrolera interpuso una queja sobre esa resolución ante el Tribunal Colegiado.

El funcionario lamentó la resolución judicial pese a que presentaron pruebas como actas de inspección, dictamen técnico, oficios de información, estudios de salud y de reducción de emisiones durante el paro de 6 días de la refinería, videos y fotografías e incluso una inspección judicial.

“Simplemente la jueza bajo su propio criterio, decidió conceder a Pemex la suspensión definitiva de la demanda sin que Pemex presentara las pruebas de que no contamina, ignorando las pruebas de existencia y contaminación presentadas por la Secretaría de Medio Ambiente y le otorgó el amparo definitivo. Esto quiere decir, que hasta que no se resuelva el juicio de amparo, que puede durar un año o más, tiene esta suspensión para que podamos nosotros actuar en consecuencia”, indicó.

“Exigimos que la jueza Jeny Jahaira Santana Albor tome en cuenta las pruebas que presentamos y que acate también las órdenes del Tribunal Colegiado para que la refinería demuestre que no está contaminando y de no ser así puedan llevarse acciones legales en su contra”, enfatizó.

Martínez señaló que Pemex no presentó evidencia necesaria para determinar que no contamina en NL, y la jueza, además, no admitió las pruebas presentadas por la Secretaría de Medio Ambiente.