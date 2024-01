Urge Gobierno de NL a Refinería de Cadereyta para negociación

Dado que no se presentaron al llamado a comparecer sobre sus planes para reducir emisiones a la atmósfera, el Secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz anunció la tarde del viernes pasado que entregó en las instalaciones de la Refinería de Pemex en Cadereyta un oficio en donde urge a una reunión con autoridades estatales y federales.

Indicó que en el documento dirigido al gerente de la Refinería, Martín Rodríguez Aboites, el cual fue recibido por representantes jurídicos, explicó se solicita un encuentro en conjunto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), SEMARNAT, la Presidencia de la República y el Estado para retomar las conversaciones sobre las acciones de la planta para reducir sus efectos contaminantes.

“Aunque no tenemos nosotros la atribución de reducir directamente las contaminaciones de esta empresa productora del Estado, si tenemos la responsabilidad con el pueblo de Nuevo León de coadyuvar y tenemos un programa.Y sabemos, que si la refinería no forma parte de ese programa no vamos a lograr las metas, así es que queremos que se sumen y que se sumen bien por el bien de todos”, apuntó el funcionario.

Destacó que el oficio que lleva copia para el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo, no pretende hacer ver a la Refinería como un “chivo expiatorio”, sino que, como el resto de las empresas a las que se ha clausurado y aplicado multas, la planta de Pemex establezca compromisos en favor del medio ambiente de Nuevo León.

En tanto, el regidor sampetrino Javier González-Alcántara quien acompañó al Secretario de Medio Ambiente y que se ha sumado al exhorto a la Refinería, indicó que este es el último llamado formal, pues con la negativa de las autoridades de la empresa de Cadereyta están haciendo que el conflicto escale, ya que un Colegio de Abogados prepara una demanda penal.

“Les informo que un Colegio de Abogados ya se informó para presentar una denuncia penal por delitos contra la salud ante instancias internacionales. Este asunto no es muy diferente a aquél famoso caso en el que se inyectaron jeringas, pero en vez de medicamento era agua, esto es muy similar.

“Están haciéndole mucho daño a la salud de muchas personas y los instamos y exhortamos a que ya inicien con una cooperación y dejen de esconderse”, subrayó González-Alcántara.

Finalmente, Martínez Muñoz reiteró la invitación a las autoridades de la planta de Pemex a dar solución a las peticiones del Estado.