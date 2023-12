Entre Líneas 12/13/2023

Cemex es reconocida por sus prácticas en innovación y sostenibilidad de clase mundial

Nos informan que la firma cementera de origen regiomontano, Cemex ha sido identificada entre las Top 100 Corporate Startup Stars en 2023, el premio mundial de innovación abierta dirigido anualmente por la Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés) y Mind the Bridge, y nombrada ganadora del Premio Especial: CVC por implementar Construcción Sostenible.

Con estos galardones, Cemex es reconocida por el ICC y Mind the Bridge por trabajar en unas prácticas de innovación abierta y sostenibilidad a nivel mundial, así como por fomentar colaboraciones entre empresas y startups a nivel global.

Según el ICC y Mind the Bridge, los “Corporate Startup Stars” fueron creados por la Comisión Europea en 2016 para reconocer a las empresas Fortune 500 y Forbes 2000 con una metodología integral de innovación abierta para aprovechar nuevas tecnologías y respaldar a las startups.

En 2017, Cemex estableció Cemex Ventures, su unidad de innovación abierta y capital de riesgo corporativo (CVC) como un vehículo que busca invertir, acelerar y asociarse con las startups más innovadoras, sostenibles y prometedoras para impulsar la revolución en la industria de la construcción.

Bajo la visión de Gonzalo Galindo, director de Cemex Ventures, “fomentar la innovación, uno de los valores fundamentales de Cemex, es un aspecto fundamental de nuestra cultura empresarial y central para nuestro compromiso con nuestros clientes y las comunidades en las que estamos presentes”.

A través de Cemex Ventures, Cemex canaliza su pasión en cuatro áreas de enfoque impulsadas por el mercado: construcción sostenible, productividad mejorada, cadena de suministro de construcción y futuro de la construcción, y colabora con startups, emprendedores, universidades y otros actores relevantes para abordar los desafíos más difíciles de la industria y dar forma al ecosistema de construcción del mañana.

En los últimos seis años, Cemex Ventures se ha convertido en uno de los socios Contech más relevantes e inversores estratégicos a nivel mundial, para vincular las soluciones de startups disruptivas, sostenibles y digitales al núcleo del negocio de Cemex. Va nuestro reconocimiento a Cemex pro este logro.

Destacan unidades y organismos de Nuevo León en los premios IMMSS a la Competividad 2023

Nos comparten que en la Premiación del Certamen Premio IMSS a la Competitividad 2023 se reconocieron a 10 unidades con las mejores prácticas competitivas, que desarrollaron conocimiento institucional y lo difundieron a través de su registro como prácticas competitivas, en donde destacan: la Unidad Médica Atención Ambulatoria No. 65 Santo Domingo y la Unidad de Medicina Familiar No. 27 Guadalupe, Nuevo León, entre los primeros 10 lugares.

Asimismo, el reconocimiento al personal que participa en estos procesos de competitividad es vital para mantener el entusiasmo y el compromiso, por ello, se hizo entrega del reconocimiento a la mejor evaluadora del certamen 2023.

Por otra parte, en los reconocimientos a las unidades ganadoras de este certamen 2023 del Premio IMSS a la Competitividad sobresalieron también: la Subdelegación 1 Noroeste; la Subdelegación 2 Noreste; la Unidad de Medicina Familiar No. 30, de Pino; la Unidad de Medicina Familiar No. 32, Villa Guadalupe; la Unidad de Medicina Familiar No. 37, Monterrey y la Unidad de Medicina Familiar No. 43, Escobedo, todas del estado de Nuevo León.

El Premio IMSS a la Competitividad otorga una evaluación a las unidades con la finalidad de mejorar los servicios del Instituto.

Desde hace más de una década el modelo de competitividad es marco de referencia para esta evaluación y reconocimiento, es por ello que la competitividad es parte de esta transformación en estos 80 años del Instituto. Felicidades a la organismos y unidades médica de Nuevo León que destacaron a nivel nacional.

Fortalece Hospital Metropolitano procesos de atención

Para hacer más rápido, eficiente y mejorar el proceso de suministro de medicamentos a los pacientes, el Hospital Metropolitano implementó el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitarias (SMDU).

Con este, además de reducir los tiempos en los procesos de empaquetado y etiquetado de las dosis, se podrá realizar una trazabilidad de los pacientes en tiempo real para su proceso de recibir los medicamentos que les fueron prescritos.

La Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, resaltó la importancia de la usar la tecnología para brindar mejores servicios a la comunidad.

Entre los proyectos de mejora continua, el Hospital Metropolitano puso en marcha la Unidad Amable para el Adulto Mayor, con la que se brinda atención personalizada en un área con 18 camas y con servicios de enfermería, nutrición y rehabilitación, entre otros.

La directora del Hospital Metropolitano, Juana María Cerda, habló de la importancia de estas intervenciones orientadas a adultos mayores vulnerables.

Destacamos que los procesos de servicios de salud en la entidad estén mejorando, esperamos que sigan pro esta vía las autoridades de salud de la entidad

CIIC MÉXICO/CSOFTMTY Firmarán convenio con la Universidad Regiomontana (U-ERRE)

Este próximo jueves 14 de diciembre, el CIIC México/Csoftmty estará firmando un convenio con la Universidad Regiomontana (U-ERRE), en donde algunos objetivos del convenio son: cursos de interés para ambas entidades, generar talleres en conjunto y la revisión de planes de estudio, entre otros.

El evento se llevará a cabo en el Smart Lab 4.0 (ubicado en 15 de mayo #567, Col. Centro, Monterrey). Interesante que se lleven a cabo estos acuerdos.

