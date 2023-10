Advierten que sin inversión en energía no hay buen augurio

Si no se realizan las inversiones necesarias para la generación y el suministro eléctrico, ya sea por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o se permite la participación de los privados, los beneficios que traerá la relocalización de empresas, serán desaprovechados “miserablemente”, dijo Jaime Salazar Figueroa, director de la Expo Eléctrica Internacional.

“En materia de distribución, el tendido de la red necesita crecer al menos, un 30 por ciento adicional para poder suministrar la creación de nuevos parques industriales y empresas”, señaló Salazar Figueroa.

Comentó que, “la CFE es un organismo concentrado del Gobierno Federal, es la que monopoliza todos estos temas y mientras esto no suceda o no se cambie la ley, no se pueden tener las inversiones y sí, insistimos y hacer un llamado para que se ponga acción en esto lo más pronto posible y que no sea un obstáculo o un bloqueo para las inversiones de las cadenas de suministro, que, si no lo hacemos ahora lo vamos a desperdiciar miserablemente”.

Subrayó que lo que puede hacer el gobierno de Nuevo León, como uno de los principales receptores de la inversión extranjera directa, es seguir continuar haciendo un llamado a las autoridades para que se destinen recursos adicionales para dicho fin o se hagan modificaciones que permitan paliar la situación, en el corto plazo.

“Al día de hoy, existe el suministro suficiente para el corto plazo, pero, dentro de dos o tres años o la CFE invierte más recursos, del orden de los 500 millones de pesos, (…) o la ley permite a los privados para que hagan lo propio y, en ese sentido, lo complementen.

“Si no tenemos energía suficiente, el efecto positivo del nearshoring se va a quedar totalmente a la mitad y eso no lo podemos permitir porque sería una pena perder inversiones por falta de energía”, enfatizó.

Sobre la Expo Eléctrica Internacional de este año, que se llevará a cabo, del 24 al 26 de octubre en esta ciudad, el directivo explicó que, para poder abastecer a todas las nuevas inversiones, que están llegado como efecto del nearshoring, es que en los próximos cinco años se cuente con al menos, el doble del suministro de energía que se tiene actualmente.

“La Expo eléctrica, expondrá lo último en tecnología y se realizará el lanzamiento de nuevos productos y soluciones para el sector de baja tensión y contará con la participación de 200 empresas proveedoras, algunas provenientes de Argentina, China, Alemania y Estados Unidos principalmente del sector metalmecánico y generación distribuida”, comentó.

Por otro lado, Salazar Figueroa reconoció que actualmente hay un rezago de hasta tres meses de productos y componentes para las plantas generadoras de energía, debido a la alta demanda que existe, no así, de tecnología y equipos.

Agregó “salvó ese detalle el suministro con conductores, de sistemas de automatización y control está disponible. Hay grandes empresas en México que pueden suministrar todos estos proyectos y la verdad es que no hay desabasto y por lo tanto la industria eléctrica, en la parte privada, están listos para que efectivamente así suceda”.