Exige inversión en líneas de transmisión y permiso a particulares para generar electricidad

Por la irresponsabilidad de ciertos actores gubernamentales se ha creado un problema de falta de infraestructura eléctrica, consideró Jorge Arrambide, Presidente del Comité de Infraestructura y Energía del IMEF en el panel “Las Fuerzas que Mueven al Nearshoring”, del Foro IMEF.

Indicó que desde 2017, tan sólo en energía, para un director de finanzas es el primer problema que le llega al instalar una fábrica o comercio, o hacer una ampliación.

“Debido a una falta de inversión en la infraestructura eléctrica del país, estamos como estamos el día de hoy, de 2017 a 2021 sólo se ha invertido 3% en ampliación de líneas de transmisión en todo el país, no ha habido nuevas subestaciones de generación, sino solamente ampliaciones de un 5%, ha habido años, en qué, como en el 2020, no se amplió ni un solo kilómetro las líneas de transmisión del país”, dijo.

Esto, añadió, ha provocado que si una empresa quiere venir a Monterrey por el Nearshoring, este sea el gran reto que enfrenta, piden demandas de 50 megawatts, y casi todos los días se están anunciado nuevas megafábricas, y yo me pregunto ¿cómo le van a hacer?

De hecho, añadió, existe una reglamentación que nos faculta a conectarnos a la red eléctrica cuando queramos, pero el costo varía.

“Antes al conectarte te decían cuál sería tu costo, digamos unos $100 dólares por kVA (kilovoltamperio), pero ahora llegamos a una situación imposible e insostenible, en que se están topando con barreras para inversiones en el país, como en el Bajío, donde por una falta de infraestructura en la CFE, hoy te dicen ¿quieres esta demanda?, está bien, pero tienes que hacer estas obras de conexión, y estas otras de refuerzo, tienes que poner un transformador en Chiapas, otro en Sonora y otro en Monterrey, y el costo por kVA se te eleva a $700 dólares”, reveló.

Recientemente, dijo, una empresa canadiense de autopartes, por una demanda adicional de 3 megawatts, por este Nearshoring, les dijeron, “tienes que pagar $100 millones de pesos”, cuando antes te costaba $3 millones de pesos, qué dijeron: “No abrimos la fábrica”, y eso ya lo estamos viendo aquí.

“Esta cuestión de energía es muy importante, no debemos de quitar el dedo del renglón, “porque muchos vemos sólo los electrones que se están transportando, ahorita no hay problema con eso, Nuevo León es un exportador de energía, a pesar de que en los últimos cinco años no se han dado permisos al sector privado.

Todavía, dijo, tenemos un excedente, pero hablando de infraestructura eléctrica, ya estamos en una situación crítica, “roja, ¡morada!”, en que, sí se le tiene que poner atención y encontrar soluciones como es, permitir a los particulares que puedan generar en sitio, que es lo que todos están pidiendo”.