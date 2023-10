Brindan nearshoring y friendshoring oportunidad única a México

La razón por la que muchas empresas se fueron para Asia desde los años ochenta fue para reducir costos, pero hoy estamos viviendo no sólo el nearshoring, sino también el friendshoring, consideró Jorge Arrambide, Presidente del Comité de Infraestructura y Energía del IMEF en el panel: “Las Fuerzas que Mueven al Nearshoring”, del Foro IMEF Monterrey.

Añadió que hoy, para EU, hay más que un enfoque de costos, hay también uno de seguridad y de frienshoring en las cadenas de producción, siendo estos los factores principales que nos han llevado a donde estamos hoy, “una oportunidad muy grande”. Salvador Alva, expresidente del Sistema Tec de Monterrey, indicó que hoy en día el mundo vive una evolución de sociedades con unos 8 mil millones de habitantes, de los que casi 2 mil millones viven de agricultura y minería, en países muy básicos con gobiernos centralizados e ingresos entre $600 y $6 mil dólares por habitante promedio, allí, dijo, están el 90 por ciento de los países, otros países cuentan con habilidades de manufactura, allí hay unos 1,800 millones de seres humanos.

México, añadió, tiene la mitad de su población en el primer grupo, en la parte agrícola en el sureste, y la otra mitad en el segundo grupo, en manufactura, y todos estos países no pasan de tener rentas per cápita entre los $6 mil y $16 mil dólares.

En México, como país, explicó, está en $10 mil dólares, mientras que en el sureste está en $4 mil y en el norte entre $10 mil a $15 mil dólares.

Luego, añadió, hay países, como 80 de ellos en los que todos soñamos, que están en la “economía del conocimiento”, donde el talento ya está en otro nivel, con ingresos de $20 mil $30 mil o $60 mil dólares por habitante al año.

“Tenemos que tener cuidado, porque México es una mezcla, por ejemplo la Ciudad de México, con un territorio muy limitado ya está en los $26 mil dólares, esto es, ya está en la sociedad del conocimiento, es la única ciudad en el top 100 de capital intelectual del mundo, Monterrey está en el lugar 220, y Guadalajara también, haciendo que en el país haya agricultura, manufactura, pero México necesita de 4 a 5 ciudades que se suban al nivel de $20 mil a $30 mil dólares”.

En Monterrey, añadió, se requiere una estrategia para no tener una ciudad de 10 millones de habitantes con sólo $18 mil dólares de ingreso, pues, dijo, llevamos como 20 años subiendo el ingreso per cápita en un 1 por ciento anual, y el crecimiento ha sido por migración fundamentalmente, y ese riesgo lo tenemos si no contamos con una estrategia.

Arrambide Montemayor destacó que desde la óptica canadiense “lo que nosotros llamamos nearshoring ellos lo consideran friendshoring, lo que es para ellos de lo más relevante, porque no se trata sólo de costos, pues en algunas cosas, como la energía, somos más caros, sino también de seguridad.

Citando a Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, dijo que no debemos vernos como canadienses, americanos o mexicanos, sino como norteamericanos, lo cual se traduce como el que debemos aprovechar la oportunidad por la que está pasando México, para llegar a vernos como el bloque regional, para competir contra el resto del mundo, pues en otras regiones del mundo ya ese están organizando y llevan mucho tiempo haciéndolo, como en Asía, Asía-Pacífico, y por supuesto en Europa, para competir.

“Creo que ahora estamos en una posición de alineamiento en cuanto a la perspectiva y visión en los tres países, y es hacia donde nos tenemos que dirigir”, aseveró en el panel en que coordinó Gabriela Siller directora de Análisis Económico de Grupo Base y en el que también participó Adrián Huerta, Head Equity strategist de JP Morgan.