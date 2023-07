Robotina, más cerca que nunca

Para quienes son de generaciones cercanas a los 90´s, les comparto que había una caricatura que se llamaba los supersónicos, en donde robotina era una ama de llaves robot y quien se encargaba de todos los quehaceres de la casa

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de esta semana de café y tecnología.

En estos días tuve una llamada con un socio y me compartió que un prospecto le preguntaba si manejaba robots para la limpieza, porque se sentía frustrado del resultado de las empresas que le brindan actualmente el servicio.

Me di a la tarea de investigar un poco, en realidad, es un sector que puede ser vulnerable para ser remplazado por robots; aunque por el momento solo hay tecnología para limpiar pisos, así como la aspiradora robot que anda por toda la casa limpiando, pero en una versión industrial, por cierto, hay una empresa que tiene un modelo que simula tener cara y ojos electrónicos muy parecido a AR2D2 (el robot de la guerra de las galaxias).

Estos robots ofrecen grado de integración social, ¿qué es esto?, que pueden convivir dentro de un centro comercial por ejemplo y estar limpiando mientras las personas pasean. Pero, ¿qué sucede con los barandales, escaleras, muebles, escritorios, etc?, bueno, pues en este caso, el robot no puede apoyarnos, no dudo que en los próximos años veamos ya una robotina en forma apoyando en los temas de limpieza y otras actividades adicionales.

Los robots requieren cargar la pila, mantenimiento, programación, etc, así se resuelve un servicio pero se abre otras actividades que también habrá que tenerlas en la mira al momento de implementar este tipo de tecnología.

Difícilmente los servicios de limpieza seran sustituidos por tecnología pronto, pero recuerden que la tecnología siempre va bajando de precio (al menos en estas últimas décadas); cuando se hace accesible, ahí es cuando empieza a competir con la mano de obra.

La parte humana dudo sea remplazada, el sonreír y platicar con una persona, abona al toque humano de la empresa, centro comercial o industria.

¿Usted que opina?, les dejo en twitter una fotografía del robot de limpieza, ¿ya se ha encontrado con alguno de ellos?

Hoy acompañé la escritura con café expreso doble, para iniciar el día, vaya que si lo necesitaba después de una mala noche que pasé; un blend de granos mexicanos, aunque no especificaba la región muy seguramente son del sur del país, el toque a cítricos, el aroma y la acidez, son muy peculiares en aquella región.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!