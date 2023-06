Víctor Romero: La tecnología también falla

Antes de que los hermanos Wright volaran el primer avión en la historia, hubo un sin número de accidentes y muertes en el intento de que el hombre volara.

Buenos días queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología del día de hoy.

Como me dijo un coach que conocí hace ya varios años, decía que el punto de vista es como el ombligo, cada persona tiene el suyo. ¿Por qué les comparto esto?, porque presentaré mi punto de vista acerca de la innovación y el avance de la tecnología en base a tomar riesgos.

He leído muchas críticas acerca de que el submarino titán fuese manejado con un control de videojuego, pero el equivalente es el manejar una sala de consejo de la empresa más rica en el mundo, con un ipad; en ambos casos, son la interfase de control, ¿Pero no está diseñado para ello?, no, no lo está, pero lo más importante en el control es lo que hay detrás; pero no es lo que quiero plantear en la columna en esta ocasión.

Toda innovación conlleva un riesgo y siempre hay un momento para tomarlo, esto es lo que hace evolucionar a la humanidad; ¿recuerdan el accidente en 1986 del transbordador Challenger?, créanme que, si alguna agencia de gobierno tiene procesos, back up del back up es la nasa y sin embargo un pequeño detalle ocasionó una catástrofe, así le sucedió al transbordador espacial Columbia, que una pieza del aislamiento de espuma se desprendió del tanque externo y cuando golpea el ala se termina la historia, estas son las variables que no se pueden controlar; sin embargo, fue aprendizaje, muy caro, pero al final aprendizaje para mejorar la exploración del espacio.

Sumergirse a 4,000 metros, no es cosa menor, al igual, el más mínimo error, puede causar una implosión. Los que somos de espíritu aventurero, nos gusta tomar riesgos, en mi caso, en algunas ocasiones lo he hecho sin medir realmente las consecuencias, pero he estado dispuesto a hacerlo, estoy seguro de que los pasajeros del titán, también tomaron el riesgo para hacer algo fuera de lo común: ver de cerca el Titanic.

La vida está llena de decisiones, decir sí a casarse, a estudiar una carrera, a tomar un vuelo, a emprender un negocio, en hacer una inversión, en desafiar a las alturas, la gravedad o a las profundidades; siempre nos dará dos opciones: tomarla o no tomarla y esto depende de cada persona.

Para llegar lejos, hay que apuntar a la luna (moon shot), en el peor escenario, esto significaría tomar un riesgo.

La tecnología también falla, lo que podemos hacer es minimizar los riesgos y la probabilidad de que falle.

Hoy acompañé la escritura con un café expreso doble, elaborado con un blend de granos mexicanos de Chiapas y Veracruz, fuerte, aromático y acidez alta; a este café le llamé el “buenos días”, te levanta porque te levanta.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.