Miguel Moreno Tripp: Educación

De acuerdo con la Real Academia Española, educación tiene 4 acepciones: 1) Acción y efecto de educar (énfasis en efecto: lograr se haga); 2) Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes (énfasis en la crianza, que es a cargo de los padres. Ahora que, si les parece “muy estresante” o que eso es responsabilidad de la escuela, usen medidas preventivas para no tener hijos, pero si los tienen, ¡responsabilícense!); 3) Instrucción por medio de la acción docente (aquí sí entra la escuela); Cortesía, urbanidad (hasta a los gobiernos les toca por el tema de cuidar que nos comportemos con urbanidad). Es una labor de todos … para beneficio de todos.

Para ver el cómo afecta la educación al crecimiento de la economía, para lograr que se genere mayor empleo (bien remunerado), que a su vez pague impuestos que sirven para apoyar a los más necesitados, de acuerdo con el CFA, debemos preguntarnos “¿Qué hace que una economía se expanda o se contraiga?”

No solo debe ser de manera coyuntural, sino que cada gobierno debería sentar o apoyarse en las bases que se tengan para lograr un crecimiento sostenible de largo plazo. Es decir, deben buscar que la economía se acerque lo más posible al nivel del PIB potencial del país. Este concepto es definido como “El nivel de PIB real que puede producirse con pleno empleo; mide la capacidad productiva de la economía.”

Los factores necesarios para lograrlo incluyen cambios en la oferta (cantidad) y calidad de la fuerza laboral (capital humano); además se necesita acceso a recursos naturales; capital, tecnología y la indispensable productividad.

“La oferta de mano de obra depende del crecimiento de la población, la tasa de participación en la fuerza laboral (el porcentaje de la población que trabaja o busca trabajo) y la inmigración neta.” Sin embargo, “… Otra forma de aumentar la capacidad productiva de un país es incrementar su capital humano, es decir la calidad de la fuerza laboral, a través de la capacitación, el desarrollo de habilidades y (¡bingo!) la educación. La mejora en la calidad de la fuerza laboral incrementa la oferta agregada”.

El tema es la persona que todo indica que plagió su tesis, obteniendo de manera fraudulenta un grado académico necesario para estar en el puesto que está. Claro, el aparto ideológico busca minimizar el que se solicite una tesis para otorgar un grado académico (cuando pasó con el expresidente se le fueron a la yugular, pero no extraña de la gente chueca con doble rasero).

La tesis, tesina, trabajo integrador u otras modalidades, buscan conjugar los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera combinándolos para la solución de una problemática. Después de ese paso … ¡a volar profesionalmente! PERO, no queremos ser atendidos por un médico que no es médico, un contador que no es contador, vivir en un edificio que construyó un arquitecto que no es arquitecto o …. estar en manos de un juez máximo, ¡que no es abogado!

Tratan de justificar lo injustificable: no estudié porque “no sirve de nada”. Es equivalente a decir que no me compro un carrazo porque se me ensucia. No me lo compro porque no me alcanza. No estudiaron ni se recibieron porque no les alcanza el intelecto o la voluntad de esforzarse (flojos). Que contraste entre los que estudiamos o bien no estudiaron o no acabaron sus estudios, pero beneficiamos -cada uno a su manera- a la sociedad contra los que simplemente son vividores. Estamos en la época de la Mediocracia: Dícese de cuando los mediocres gobiernan.