Confirma oficinas año de recuperación en 2022

Después de que el segmento de oficinas fue el más afectado del sector inmobiliario debido a la pandemia provocada por el Covid 19, confirmó que el año pasado fue de recuperación, aunque todavía no es lo sólido que se quisiera, señalaron especialistas.

“Para el tema de oficinas el 2022 fue de recuperación, lo que vimos fue el hecho de que las empresas empezaron a tomar decisiones de regresar a las oficinas, obviamente con las precauciones debidas y con lo aprendido durante esta pandemia para poder regresar a los lugares de trabajo”, dijo Sergio Reséndez, director de Colliers Monterrey.

“Ya empezamos a acercarnos a los niveles tradicionales de Monterrey que se habían caído, se absorben alrededor de entre 30 mil y 40 mil metros cuadrados (m2) en toda el área metropolitana y creo que vamos acercándonos otra vez esa cantidad.

“El mercado de oficinas en el 2020 tuvo un freno, en el 2021 se recuperó y el año pasado acentuó su recuperación, no llega todavía a los niveles prepandemia pero va con un buen desempeño”, comentó Andrés García, director de transacciones de oficinas Monterrey de JLL México

“El año pasado lo cerramos por encima del desempeño del 2021 y ya casi en niveles muy cercanos a los de prepandemia, probablemente este año estamos cerrando cerca de los metros que se cerraran en prepandemia y las perspectivas para el 2024 se ven buenas”, indicó.

“Son varios factores que impulsaron al mercado el año pasado, va bien, creo que cerró un 50 por ciento arriba respecto a los metros que cerraron en el 2021″, agregó.

Ante el gran inventario del sector, García destacó que hay pocos proyectos en construcción y el único que se está ejecutando es la Torre Rise, que será la más alta de Latinoamérica.

Reséndez indicó que los clientes están regresando curiosamente con más metros, el promedio de m2 de una oficina estándar en el pasado era entre 300 y 400 m2, hoy ese promedio lo están subiendo alrededor de los 500 a 600 m2.

Sin embargo, aclaró que el regreso a las oficinas ha sido diferente en cada industria, ya que no hay una sola fórmula para todos, hay algunas en donde todavía el híbrido funciona, otras industrias en que no, que tienen que regresar al 100 por ciento.

“Gracias al boom industrial, como ya sabes, las oficinas se benefician por todas las áreas de soporte, toda la parte de sistemas, la contable la fiscal, la legal, la financiera, todo ese tipo de operaciones que se desempeñan en oficinas están en crecimiento gracias al repunte industria que está demandando estos servicios para poder operar en México”, detalló.

Dijo que todas las empresas de servicio, que son los usuarios de las oficinas, ya están empezando a volver a replantear cuál es el objetivo, cómo van a crecer y eso implica estar otra vez ocupando las oficinas, viendo los planes de crecimiento, qué se espera para los próximos años, etcétera, por ello el 2022 fue un año poco a poco de recuperación.

“Aunque se vaya absorbiendo lo mucho que hay de inventario, todavía va a faltar, no meses, probablemente años, un par de años o tres años, en recuperarse el sector de, pero bueno, afortunadamente ya empezó, ya está habiendo nuevos contratos, nuevas empresas llegando a México y la ventaja es que ya no vamos a perder tantos metros cuadrados, ya no vamos a tener tanta desocupación, sino que poco a poco se empieza a recuperar este sector”.

Por ello, dijo que a pesar de que el mercado está absorbiendo espacios, todavía seguimos con niveles muy altos, todavía estamos muy lejos de un tema sano de mercado todavía falta mucho por absorber, pero bueno, es un signo de recuperación el que ya la gente regresa a las oficinas.

“Poco a poco empiezan a cerrarse contratos de oficinas, empresas extranjeras están llegando otra vez al a la zona, precisamente para dar soporte al crecimiento industrial, entonces eso paulatinamente va a ir recuperado al mercado, todavía no es para echar las campanas al vuelo, todavía falta mucho todavía sigue habiendo una buena cantidad de metros cuadrados disponibles”, comentó.