Urge en México un nuevo modelo de financiamiento para Pymes

Tras asegurar que en México tenemos políticas económicas “estancadoras”, Fernando Turner Dávila presidente fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), dijo que es necesario en nuestro país un nuevo modelo de financiamiento para Pymes.

Al impartir ante estudiantes del ITESM e integrantes del Colegio de Monterrey, la conferencia “La economía que viene y el emprendimiento”, sostuvo que históricamente las Pymes no han tenido acceso a financiamiento.

“Más del 95 por ciento o el 98 por ciento de las empresas en México son Pymes, sino crecen esas empresas el país no va a crecer y si crece arriba y no crece abajo se va a caer la economía”, sostuvo Turner Dávila.

Asimismo, expresó que “el financiamiento a Pymes es una necesidad estratégica nacional, pero aquí no se ve como eso, se ve como un problema extra bancario, como una cosa que no necesariamente no hay que meterle.

“La población mexicana no está bancarizada, porque la banca es muy pequeña, ni siquiera están bancarizadas las Pymes, menos la sociedad”, argumentó.

Sin embargo, reconoció que México es un país muy fuerte y que la fuerza de los emprendedores debe de movilizar al gobierno, a las instituciones, universidades y operadores de las empresas.

En otro orden de ideas, expresó que “México tiene políticas económicas estancadoras y es un país con capital escaso y baja competencia interna, lleno de monopolios, oligopolios, así como una infraestructura ineficiente.

“Yo sostengo que las políticas económicas pueden ser más importantes que las políticas”, sin embargo, a pesar de ese panorama con un escaso crecimiento, hay oportunidades para el emprendimiento y para desarrollar proyectos de negocios exitosos”.

Al hablar sobre la economía que viene durante su presentación en Aulas VI del Campus Monterrey del ITESM, explicó que la nueva economía se basa en satisfacer las necesidades que provienen de esas megatendencias, utilizando tecnología y digitalización.

“Prácticamente ningún emprendimiento debe de ser no digital. Es lo más barato, es lo más eficiente, lo más económico, tenemos que quitarnos el chip de que las cosas se hacen en un papel y en un lápiz y se deben de hacer con el uso de equipos tecnológicos no solamente en lo personal sino también en las empresas”, externó.

Se pronunció por reforzar los incentivos para financiar la innovación e insistió en desechar las ideas zombis que son muy peligrosas.

“Se requieren ideas disruptivas ambiciosas además de la voluntad de actuar, las empresas, las universidades, el gobierno, la ciencia, la tecnologia, porque el mundo cambia a una velocidad tal que si no nos ponemos a sintonía nos vamos a retrasar más”, advirtió.

Sobre las tendencias de la nueva economía y los negocios, resaltó que en la digitalización y las tecnologías de la cuarta revolución industrial como el Internet de alta velocidad, el Big Data y la manufactura inteligente hay oportunidades para nuevos emprendimientos.

“Es visible un nuevo rediseño del modelo de negocios, los negocios están cambiando, ya no son como antes, los negocios hay que pensar en otras formas de hacerlo, pensarlos de una forma más digital, con muchos menos recursos, buscando utilizar los activos y recursos disponibles”, manifestó.