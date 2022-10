Tiene México ventaja competitiva por el nearshoring

Clyde Prestowitz, fundador y presidente del Instituto de Estrategia Económica (ESI por sus siglas en inglés), presentó el día de hoy las ideas de su libro The World Turned Upside Down: America, China, and the Struggle for Global Leadership, en el que analiza la reorientación de la política de Estados Unidos hacia China y las consecuencias en el modelo actual comercial. Al tiempo que hizo un análisis de la oportunidad para México en este orden mundial.

Según Prestowitz, el crecimiento de China se debe a la adopción de dos modelos, el de Singapur, centro financiero que atrajo capital extranjero mediante alicientes económicos, y el de Japón, que protegió su industria a la par que fomentó las exportaciones. La entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) supuso un impulso para el modelo de desarrollo basado en la fabricación y la exportación. Si bien es cierto que el milagro económico de China coincidió con una liberalización económica gradual, no se puede pasar por alto el papel del partido-estado en el desarrollo económico, que siguió un camino proteccionista.

En cuanto al ascenso de Estados Unidos como preeminencia económica mundial, su base fue la adopción de la visión hamiltoniana de construir una base manufacturera para un nuevo país independiente y la instauración del llamado “sistema americano” de Henry Clay, que consistió en la protección de la industria estadounidense y el apoyo federal para el desarrollo de infraestructuras.

Tras la Gran Depresión, el papel económico del Estado estadounidense no hizo más que crecer, pero después de 1945, los líderes políticos estadounidenses, buscando limitar la influencia comunista durante la Guerra Fría, se convirtieron en defensores del sistema de libre mercado, otorgando concesiones comerciales unilaterales a aliados como Japón, Corea y más tarde China.

Así, ante los procesos actuales en el mundo, Prestowitz considera que México tiene una gran oportunidad para desarrollar una política industrial , que fortalezca al país, inspirada en el éxito de otros países, aprovechando las ventajas del mercado mexicano, la mano de obra y su cercanía con Estados Unidos.

Finalmente, Prestowitz presentó una crítica a los economistas comerciales neoclásicos y a las universidades defensoras del libre comercio y la globalización, basados en el supuesto de que en el comercio internacional todos ganan. Por lo que cobra gran relevancia lo que realizan instituciones como el CIDE, que busca desarrollar en los estudiantes una visión que impulse el desarrollo industrial y el crecimiento económico de México.

Por su parte, José Antonio Romero mencionó la evolución de la sociedad mexicana; el país necesita mayores avances tecnológicos y cuando se realice un tratado comercial, que sea a cambio de nueva tecnología que le sirva al país.