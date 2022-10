Pese a entorno crítico se puede crecer: IMEF

México se encuentra en una situación de desconcierto tremendo, con crisis climática, migratoria y de humanismo, entre otros retos, sin embargo, hay esperanza y aliento y ejemplos de empresas que han logrado destacar a pesar del difícil entorno, y esto es lo que el IMEF quiere resaltar en su próximo XXXIV Foro Internacional IMEF MTY 2022, titulado: “Líderes. Empresas. Comunidades: Triunfando en un Entorno Desafiante”.

Víctor Treviño, Presidente del Foro Internacional IMEF MTY 2022, y Presidente electo de IMEF Monterrey para 2023, señaló que el objetivo del foro es que a través de las historias de éxito de los ponentes “entendamos a los líderes de empresas y comunidades que han podido triunfar en este entorno desafiante”.

“En medio de tantos datos y poca información veraz, el IMEF busca ser una voz instruida y calificada sobre los temas económicos y políticos que impactan la economía del país”, expresó Treviño.

Al Foro que se realizará los días 12 y 13 de octubre en el Salón ICON del Corporativo Santa María en Monterrey, esperan poco más de 300 asistentes, habrá más de 15 expositores y 14 sesiones.

“Los asistentes podrán escuchar historias de éxito, y de cómo han transformado los retos en oportunidades para sus empresas y la sociedad”, destacó.

“Estamos en un entorno desafiante, cuando se habla de un desafío implícitamente se habla de una lucha y cuando empiezan a medir sus fuerzas el primer pensamiento que se nos viene a la mente con tantas cosas es buscar un sí en medio de tantos no”, dijo Treviño quien es además Director de Tesorería y Relaciones con Inversionistas de Fibra Mty.

Destacó que en Nuevo León hay muchos retos como el cambio climático, la crisis hídrica, el tema de la infraestructura, la energía eléctrica, pero hay muchas posibilidades.

“El estado genera el 8 por ciento del PIB, con apenas el 4.6 por ciento de la población, esto quiere decir que somos muy productivos en Nuevo León y además fue el primer lugar con cerca de 1,500 millones de dólares en los últimos tres meses de Inversión Extranjera Directa, que representó una quinta parte del total nacional”.

La autoridad tiene que ver en ello, indicó, pero mucho tiene que ver la comunidad y ese es el tema del foro.

“Nuevo León destaca por su gente emprendedora, con iniciativa y ese es el tema del primer día del foro, el compromiso social como impulsor del crecimiento”, indicó el directivo.

“Sin gente no hay nada, sin talento no hay nada, la persona debería ser el comienzo, la empresa o capital el medio y la sociedad debería ser el fin. No hay otra fórmula porque si no ponemos a la sociedad como fin, será el fin de la sociedad, va a ser la ruptura de la empresa y el capital y el sinsentido de la persona”.

El evento lo inaugura el gobernador Samuel García, después estará Federico Garza Santos, presidente de Fibra Mty y presidente del grupo Delta, quien hablará sobre el capitalismo social.

Luego viene Alfonso González un destacado empresario fundamentado en el humanismo quien hablará sobre el Éxito Basado en Valores.

“Esos dos empresarios van hacer complementados por el área de consultoría con un consultor internacional que es la doctora Rocío Canal que es socia directora de Deloitte para Latinoamérica quien hablará desde el punto de vista cómo nos vemos o cómo se ve el mundo ante este nuevo entorno que le llamamos ESG, lo que es Ambiental, Social y Gobernanza”.

Finalmente habrá una mesa de diálogo con los tres ponentes, que será conducida por Jorge Gracia, quien es el presidente de IMEF Monterrey.

Destacó que a pesar de las adversidades y todo lo que tenemos que solucionar México es un jugador importante con fuerte potencial de crecimiento y de eso se hablará en el segundo día con el tema “México en la mira de empresas globales” por parte de Pedro Campa de la empresa Quanta México.

“Su empresa está atrayendo parte de la producción de Shanghái a Nuevo León para fabricar dispositivos de alta tecnología para vehículos eléctricos”.

Eduardo Garza T, Presidente de Frisa, que hace 51 años empezó haciendo forjados, hoy se dedica al sector Aeronáutico y componentes microprocesadores, y hablará de esa transformación tan dramática, empezando con algo muy básico y adaptarse y ser un jugador importante global en este sector.

Son dos temas muy interesantes para el segundo día de conferencias.

Pedro de Garay, CEO de GBM hablará del despegue de la Casa de Bolsa y de cómo logró multiplicar más de 10 veces su participación en el número de cuentas.

Por último, habrá una mesa de Startups, donde participan la nueva generación de inversionistas que tratarán sobre cómo el talento es premiado por inversionistas y están buscando a los nuevos gigantes, René Lankenau, de WhitePaper será el moderador.

Ahí participan Ignia Funds, la empresa fondeadora Inc. Y otra que se llama UnDosTres,

Al final, el cierre estará a cargo de Luis Donaldo Colosio, Alcalde de Monterrey para ver la perspectiva de Monterrey y escucharlo por todo lo que viene.