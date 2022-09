Montserrat Martínez: La lealtad de los clientes vs prospección de nuevos clientes

Apreciable lector, a escasos tres meses de finalizar el 2022, muchas organizaciones ya están realizando la planeación de sus proyectos para el 2023 y es que sin duda estamos viendo la luz al final del túnel, después de dos largos años en pandemia tras el COVID-19, y como muchos sabemos es en momentos de crisis cuando las oportunidades surgen, y sin duda esta situación no fue la excepción, ya que si dejamos de lado todos los inconvenientes que nos ha traído, podemos buscar y encontrar oportunidades para reinventar nuestros negocios, a través de nuevos canales de venta, comunicación, etc.

Una de las mayores estrategias de éxito en los negocios es la lealtad de los clientes que ya se han vuelto parte de la empresa, aunque en ocasiones dejamos de lado ese nicho de mercado por la atracción de obtener nuevos consumidores. Hoy traigo para ti, los beneficios y las estrategias con datos muy interesantes a considerar para implementarlas de manera simultánea en tu organización:

Para comenzar, la lealtad de los clientes es el conjunto de acciones que consisten en desarrollar una relación positiva entre los consumidores y la empresa, para que de este modo ellos regresen a comprar tus productos y/o servicios. Esto se da cuando un cliente es leal basado en un conjunto de interacciones satisfactorias con tu negocio; de tal forma se desarrolla poco a poco una relación de confianza, que con el trato adecuado mantendrás por largo tiempo, sacando provecho a uno de sus mayores beneficios que es el hecho de que vender a clientes actuales es más rápido y barato que hacer todo el proceso de adquisición, desde el Marketing hasta las ventas.

Adicionalmente, y no menos importante está la captación de otros mercados que se trata del proceso de sumar nuevos clientes a la empresa con el propósito de que compren nuestros productos y se conviertan en una fuente de ingresos para el negocio; normalmente en este proceso se requiere de un estudio previo para generar acciones que le sean de gran interés a estos prospectos. Algo importante en esta táctica es la implicación de tener definidos y estructurados todos los pasos del proceso, es decir, entender el mercado y crear objetivos que se adecúen a las tendencias y necesidades de los clientes, brindando un valor agregado que haga sobresalir a tu negocio entre la competencia.

Sin duda alguna, el efectuar estas dos estrategias en tu negocio es muy importante para obtener un mayor número de ventas y lo mejor de todo es que pueden ser llevadas a cabo al mismo tiempo, lo principal es no descuidar una de ellas por estar enfocado en la otra, así como entender que cada una requiere de acciones diversas, ya que si bien tus clientes leales ya conocen tus productos y/o servicios, así como el proceso de venta, para los nuevos prospectos será algo con lo que no están familiarizados, de modo que es importante diseñar estrategias las cuales te permitan dar a conocer más tu negocio y servicios.

Desde luego no olvides tener en cuenta que las estrategias se entrelazan, es decir se debe considerar que todo cliente nuevo tiene gran potencial de volverse un cliente leal, por lo cual es preciso brindarle la misma importancia que a los que ya tienes en existencia, pues el enfocarse en atender un solo tipo de cliente no será de gran impacto para el negocio, o dicho de otro modo, si se diera mayor relevancia a la atracción de nuevos prospectos, estos al volverse clientes habituales ya no tendrían la misma atención que cuando eran nuevos y eso podría generar como consecuencia la perdida de los mismos, de modo contrario si se prestara mayor atención a los clientes leales, tu cartera no incrementaría de la forma deseada ya que las acciones implementadas no estarían destinadas a la captación sino al mantenimiento; por lo que es importante darle un mismo peso y equilibrio a ambas estrategias.

No olvides que ya sea alguna de estas u otra estrategia de Marketing que quieras implementar en tu empresa para obtener mayores resultados y en menor tiempo, lo ideal es apoyarte de un equipo de expertos en el tema que te ofrezcan las mejores opciones enfocadas en las necesidades de tu negocio. Espero haya sido de utilidad esta información, nos vemos en la próxima edición.

La autora es Especialista en estrategias de mercadotecnia y comunicación.

