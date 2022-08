Impulsa Haro al sector del Salario on Demand

Con el objetivo de que los trabajadores formales tengan herramientas que les acerquen a la salud financiera, la firma de FinWealthTech, HARO, nacida en Monterrey, lanzó su aplicación tecnológica HARO Salario on Demand, con lo cual se tiene la posibilidad de retirar hasta el 50 por ciento de su salario, ya trabajado de forma anticipada e instantánea, sin intereses o sin que se trate de un crédito.

“El salario on demand permite que el colaborador tenga acceso inmediato a su sueldo ya trabajado, sin importar que falte poco o mucho para llegar a “al día de pago”, y así él pueda tener liquidez financiera 24/7 para hacer frente a los gastos corrientes o imprevistos, evitando así problemas de endeudamiento, altos intereses moratorios o incluso ahorrando dinero aprovechando los descuentos de contado o por pronto pago”, dijo Gabriel González Treviño, CEO de HARO Salario on Demand.

Agregó que “con la llegada de plataformas tecnológicas y la Transformación Digital, actualmente nos es muy común consumir películas y series on demand, música on demand, servicio de comida o taxi on demand, entonces ¿Por qué no entonces también retirar nuestro salario on demand?

“No se trata de un crédito ni de un préstamo, es dinero que le pertenece al trabajador. No se pagan intereses por acceder a él, sólo una comisión mínima por retiro que es muy parecida a la que cobran los cajeros automáticos por retiro de efectivo”, destacó HARO es más que una aplicación de salario adelantado, es una poderosa plataforma integral de Salud Financiera, una FinWealthTech que democratiza la liquidez del trabajador formal.

Detalló que todo lo anterior se logra mediante: HARO Salario on Demand, que otorga al trabajador acceso anticipado por hasta el 50 por ciento de su salario ya trabajado y de manera inmediata; HARO Pago de Servicios, en donde desde la misma aplicación el trabajador podrá hacer el pago de servicios como el recibo de telefonía, luz, agua, gas, entre otros.

Dijo que también existe: HARO Reestructura de Deudas, en donde con esta solución se buscará mejores condiciones para los trabajadores, logrando la reestructura a una mejor tasa de interés y mejor plazo, y HARO Historial crediticio.

“Próximamente, al cierre del 2022, HARO también le facilitará a sus usuarios una tarjeta de crédito con una tasa accesible y un límite ajustado a su capacidad de pago y asesoría para su buen uso que permita mejorar su score crediticio.

“HARO entra a competir en el sector del salario on demand tras recaudar un millón de dólares en su primera ronda de inversión. El capital levantado se destinará para financiar los retiros de los trabajadores, seguir ganando acuerdos empresariales, ampliando la propuesta de valor para incluir productos de Salud Financiera a través de asesorías gratuitas personalizadas, robustecer nuestra estrategia de onboarding digital a nuevos usuarios y comenzar el plan de expansión regional”, puntualizó González Treviño.

A pesar de que HARO es una empresa tecnológica joven, cuenta con el sólido respaldo a través de su CEO, Gabriel González y sus co-fundadores, quienes unieron sus más de 25 años de experiencia en los sectores financiero y tecnológico para democratizar la salud financiera de los trabajadores y con ello elevar el employee engagement de las empresas.

Dijo que tan sólo seis meses de haber iniciado operaciones, la aplicación ya cuenta con 10 mil empleados en convenio de empresas.

Según cifras del 1er reporte de Bienestar Financiero de Invested, cerca del 15% de los trabajadores cuentan con “salud financiera” según la definición del Center for Financial Services Innovation (CFSI).

México enfrenta un gran reto para avanzar en materia de salud financiera, de acuerdo a cifras del INEGI, prácticamente el 50 por ciento de los trabajadores mexicanos se endeuda con préstamos financieros.

Además, el reporte de Bienestar Financiero México 2022, elaborado por Invested, arroja que los trabajadores pasan en promedio cerca de tres horas a la semana preocupados por problemas financieros, entre las principales causas del estrés financiero se encuentran: los dependientes económicos, las deudas, gastos médicos imprevistos y los gastos corrientes del hogar, el día a día.

De acuerdo con el INEGI, 5 de cada 10 trabajadores mexicanos, tienen problemas de endeudamiento por préstamos financieros, los cuales pasan hasta tres horas a la semana pensando en ello.