Sería venganza personal mandar cerveceras al sur

El anuncio hecho en La Mañanera de ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que ante el problema de la falta de agua que registra no solamente Nuevo León (NL), si no otros estados del Norte del País, ya no se va a producir más cerveza en esta región del país y que se vayan estas empresas al Sur de México es una venganza personal, señaló el economista Marco Antonio Torres.

“El anuncio en su rueda de prensa matutina acerca de que ya no habrá permisos de uso de agua para producir cerveza en las ciudades del Norte de México y que éstas deben reubicar su producción en el Sur y Sureste de México para aprovechar los caudales de los ríos de esas regiones sería, de efectuarse, un claro acto de abuso de autoridad en la modalidad de uso del poder público para venganzas personales”, comentó Torres.

En su rueda de prensa AMLO dijo que, “no es decir ya no vamos a producir cerveza, es decir, no se va a producir cerveza en el Norte, ya veda, ¿quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción?, Todo el apoyo para el sur-sureste.

“Ahí está el Grijalva, el Usumacinta, ahí está el Papaloapan, lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua o donde están abatidos por completo los mantos freáticos”, añadió el presidente.

Al respecto Torres Moreno dijo, “es pública y conocida la animadversión mutua entre el Presidente y José Antonio Fernández Carbajal, presidente de Fomento Económico Mexicano (Femsa), y en ello se origina este ánimo de vedar el uso de agua para producción de bebidas refrescantes y de moderación en Nuevo León”.

En el mismo sentido, ante esta declaración, el economista dijo que, “pareciera que el Presidente desconoce dos hechos: uno, que la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma ya no es propiedad de Femsa, sino del consorcio holandés Heineken, del que Femsa posee menos de la cuarta parte de sus acciones, así que una acción abusiva contra la Cervecería en Nuevo León daría lugar a un conflicto internacional de negocios.

“Y el otro hecho es que al pedir hace unos días que las refresqueras pararan su producción, los productos de Coca Cola en Nuevo León no son de Coca- Cola Femsa (Kof), sino de Arca Continental con su empresa Bebidas Mundiales, con accionistas de varios estados del Norte de México, algunos de ellos afines a sectores cercanos al gobierno actual, por lo que la prohibición de usar agua a refresqueras locales sería un acto de canibalismo político del gobierno federal.

“Más allá de estos dos puntos, es importante observar que el consumo de agua por parte de toda la industria en NL no llega al cinco por ciento del total, por lo que la veda ni siquiera sería de ayuda significativa para reducir el desabasto actual.

Finalmente, las pérdidas de empleos generadas por el cierre de estas empresas serían un doloroso golpe para la economía de miles de familias de sectores populares, que supuestamente son prioridad de la actual administración federal, por lo que saldría muy caro el costo de una venganza personal del Presidente de la República, señaló Torres Moreno.