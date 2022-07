Reanuda Corpus Christi Polymers construcción

Alpek anunció que los socios de Corpus Christi Polymers LLC (CCP) reanudarán la construcción de la planta integrada de PTA-PET en Corpus Christi, Texas.

Detalló que CCP operará como una empresa de suministro independiente en la que cada uno de los tres socios: DAK Americas LLC, un negocio de Alpek Polyester, y una subsidiaria de Alpek; Indorama Ventures Corpus Christi Holdings LLC, una subsidiaria de Indorama Ventures; y, APG Polytech USA Holdings, Inc, una subsidiaria de Far Eastern New Century, se abastecerá de sus propias materias primas y cada uno recibirá un tercio del PTA y PET producido en la planta para venderlo y distribuirlo por su cuenta.

CCP reanudará la construcción de la planta en agosto de 2022 y espera terminarla a principios del 2025.

El proyecto tendrá una capacidad total de 1.1 millones de toneladas y 1.3 millones de toneladas por año de PET y PTA, respectivamente, con lo cual Alpek tendría aproximadamente 367 mil toneladas de PET y 433 mil toneladas de PTA.

Corpus Christi espera tener la planta de última generación más competitiva en América, que empleará la tecnología IntegRex® de Alpek para los procesos de PTA, entre otras.

Su ubicación estratégica en la Costa del Golfo de los Estados Unidos favorecerá el suministro de materias primas y los costos de distribución bajo condiciones competitivas, así como la escalabilidad a través de las plantas de Alpek en las Américas.

“Nos complace reanudar la construcción de Corpus Christi Polymers”, comentó José de Jesús Valdez, director general de Alpek.

“Confiamos en que una vez concluida la construcción de CCP, su ubicación estratégica y su tecnología vanguardista nos permitirán apoyar a nuestros clientes y satisfacer sus necesidades crecientes”, agregó.