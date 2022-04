Onexpo descarta falta de gasolina en Nuevo León

El hecho de que una gasolinera que no es cliente frecuente de Pemex se quede sin producto, genera pánico entre la población creyendo que ya no hay gasolina, pero no es así, y pese a la sobredemanda que enfrenta Pemex, tiene producto suficiente para cubrir ésta, dijo Mauricio González, directivo de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en NL.

Pese a lo anterior, Oxxo Gas sí enfrenta un retraso en el abasto de combustibles en las estaciones de servicio que tiene en Nuevo León, mientras que en el resto de las entidades donde opera todo fluye de manera normal, aseguró Ricardo Leyva, director Retail y Suministro de Oxxo Gas.