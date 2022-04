Carece México de visión sobre ‘peso’ del sector energía

Uno de los retos del país es encontrar la manera que despierte una mayor conciencia y poder convencer que la energía es una herramienta de competencia real para México, dijo Montserrat Ramiro Ximénez, especialista del Wilson Center.

Indicó que el problema de la política pública en México es la idea que tiene la administración actual sobre la energía, que es completamente errada.

En su conferencia en el Quinto Encuentro Energético organizado por el Clúster Energético de Nuevo León, Ramiro señaló que si no se tiene acceso a la electricidad de forma confiable es una pérdida de competitividad y una estructura de costos mayores porque no hay energía más cara de la que no se tiene.

“Eso afecta las finanzas públicas porque no se puede tener un país sin electricidad, y no se puede tener electricidad sin inversión, y no se puede tener inversión sin certidumbre”, enfatizó la especialista en temas del sector energético.

Dijo que si a la industria la dejan innovar y producir sin tantos trámites y que estos sean transparentes, y sin tantos cambios en las leyes y en el marco regulatorio, entonces tomaría la tecnología para hacer más competitiva.

Pero como en México eso no sucede, entonces no se está logrando la transferencia tecnológica, afirmó Ramiro.

Indicó que hoy hablar de electricidad barata es hablar de electricidad limpia, por lo que eso se dará en automático, pero lo que no se dará solo es la forma de articular la estrategia de transición energética, ya que se requiere de voluntad e involucramiento de todos los sectores en México.

“Simplemente en términos de tener una política pública que asegure la seguridad energética, eso tendrá que cambiar solo, porque no hay país que aguante sin seguridad energética, y las políticas actuales no nos van a llevar ahí”, enfatizó la especialista.