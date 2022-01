Duplica costo de la CFE al de IP

El costo de generación promedio de la CFE es casi el doble que el de las empresas privadas, por eso quieren darle preferencia a la CFE con la reforma energética, dijo Régulo Salinas Garza, presidente de la Comisión de Energía de la Concamin.

El también directivo de Ternium México advirtió que en caso de aprobar la reforma el alza en los costos de generación sería de 60 mil millones de pesos anuales a nivel país.

“Esto se debe a que se tendrá una generación con centrales más caras y sucias, que el consumidor terminará pagando, con mayores tarifas o menores condiciones de servicios.

“En realidad, lo que requiere la industria, y todos los mexicanos, es tener electricidad a precios competitivos, y con un porcentaje de energía limpia, pues la cadena de producción exige que reduzca la huella de carbón, o se van a otra parte”, dijo Salinas.

Añadió que, “la reforma que están proponiendo va en contra de varias cosas, pues le deja a la CFE la responsabilidad de la transición energética, cuando la historia indica que a esta em´presa no le gusta eso, por eso le ponen tantas trabas”.

Indicó, el más reciente plan de energía limpia con que cuenta la CFE es parael 2027, “y si hay dos o tres años de rezago estás hablando de una década perdida. También la CFE falla en cuanto a costos de generación de energía limpia, pues son más caros, del orden de mil 400 peso por kilowatt/hora, mientras que, en el ámbito privado, las subastas están en 400 pesos, y el auto abasto en 800 pesos, y lo que compran los productores independientes está entre 1,100 y 1,200 pesos.

Añadió que CFE requiere inversiones de entre 60 mil millones de pesos a 120 mil millones de pesos anuales sólo para crecer conforme a la demanda que sube 3 por ciento, cuando en los últimos cinco años promedió sólo 29 mil millones.

“¿De dónde van a salir estos recursos?”, cuestionó, “¡No va a haber energía suficiente!”

Además, dijo, volver a un monopolio de estado, que elimina la competencia, es elevar los costos, mientras que por otro lado la anterior reforma eléctrica prometió que iba a bajar los costos eléctricos, y sí han bajado, los que no le compran a CFE están pagando la mitad, pero hoy no permiten que entren nuevos participantes, porque esta empresa perdería consumidores porque no tiene con qué competir.

“Al momento, hemos platicado con legisladores de todas las fracciones y creemos que no se cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, pero coincidimos con el Gobierno en el sentido de que hay ciertos temas que deben de revisarse, porque la actual legislación es de 2013.

“Tenemos tres años pidiendo esto, y hasta ahora no ha habido el interés del gobierno para hacerlo, para sentarnos a platicar, estamos medio atrapados, porque hay un interés más político que económico”, dijo Salinas Garza.

Prueba de esto, dijo, es el hecho de que se han hecho revisiones a los actuales contratos y no han encontrado nada ilegal, no han procesado a nadie, lo que hay es completamente legal, es por eso que los cambios propuestos no proceden, aunque se diga que es producto de la corrupción.

Cuestionado sobre la presunta existencia de corrupción al interior de PEMEX, señaló que lo que es una realidad es el hecho que tanto esta empresa como CFE tienen costos de operación muy altos.

“Por ejemplo se calcula al empleado por barril producido, y el costo es mucho más alto que casi en cualquier otra empresa privada, además tienen un contrato colectivo caro. Como ejemplo de esto, es lo que ocurrió en CFE, que ya se había renegociado un contrato con los trabajadores con prestaciones similares a las que tiene la mayoría de los mexicanos, pero llegó esta administración, y se volvió al contrato anterior”, indicó.