Señalan expertos que se incumple reglamento en servicio pesado

Las empresas de transporte de carga que operan en Nuevo León y en el país en general, no cumplen con el reglamento establecido para ellas, pues algunas no aseguran sus tráileres, sus flotillas tienen más de 10 años y no les dan la revisión mecánica necesaria para evitar accidentes, no respetan horarios establecidos para su circulación y que sus choferes tengan una licencia federal, entre otras cosas, señaló Javier Robles, director corporativo de relaciones públicas de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.

“Por una falta de cultura a nivel país, las empresas transportistas no cuentan con una administración importante de flotillas de vehículos, que adopten un programa estructurado de mantenimiento y de rutina para los tráileres”, dijo el directivo.

Agregó que hay un dato estadístico que indica que la mayoría de los transportes de carga tienen ya una antigüedad de más de diez años y esto provoca que al no ser revisados en un mantenimiento preventivo y correctivo, se provoquen accidentes.

Señaló que también se recomiendan programas de seguridad que enseñe las cuestiones estratégicas para conocer y saber cómo manejar una fatiga del conductor y las condiciones del vehículo.

Para la Caintra, el transporte de carga en Nuevo León es de suma importancia para la movilidad de mercancías y el desempeño económico, dado que existen más de 60 mil unidades de carga en el estado; representando al 11 por ciento del total nacional, y colocando a Nuevo León como la segunda entidad con mayor número de unidades a nivel nacional.

“Al mismo tiempo de reconocer su relevancia para el sector, los industriales de Nuevo León consideran que el transporte de carga ha sido acusado, injustamente, de provocar accidentes de tráfico en la zona metropolitana, lo que ha derivado en que se hayan tomado medidas de regulación que resultan ineficientes y mal planeadas (únicamente el 2 por ciento de los accidentes viales está vinculado con el traslado de mercancías)”, señaló recientemente la Caintra.

Robles destacó que en Monterrey y su Área Metropolitana el transporte pesado no respeta el reglamento de tránsito, porque son solapados por las autoridades.

“Desafortunadamente el transporte pesado no respeta el reglamento de tránsito en el área metropolitana de Monterrey y esto provoca una serie de accidentes viales, aun cuando existe un horario para que no circulen este tipo de vehículos”, señaló Robles.

El especialista dijo que Nuevo León lidera en emplacamiento federal en el 2021, y ya superó a la Ciudad de México en este rubro.

“En Estados Unidos hay una bitácora en la cual el autotransporte pesado no puede circular por más de ocho horas diarias, hoy en día desafortunadamente el nivel de corrupción que tenemos con los conductores y los transportistas es que entre más circulen en las carreteras esto provoca cansancio y obviamente esto origina los accidentes”, destacó.

“Parte del nivel de corrupción que existe en el país es precisamente con el tema de seguros en el transporte de carga, además con inseguridad en las carreteras federales creo que es una obligación de los tres órdenes de gobierno verificar que el transporte tenga su seguro vigente y que los choferes dispongan de una licencia federal”, dijo.

Caintra agregó que frente a los retos que se han vivido particularmente en los casi dos últimos años de pandemia, señaló el organismo empresarial, “hemos sido testigos de la responsabilidad que este servicio ha mostrado con la comunidad para trasladar todos los productos que diariamente consumen las familias; así como cumplir con todas sus cadenas de valor existentes.

“Es por lo que desde Caintra consideramos indispensable para el transporte de carga en la entidad se considere una política pública estatal que ordene, pero sin restringir el tránsito en la Zona Metropolitana de Monterrey, sin regulaciones adicionales”, señaló el organismo.