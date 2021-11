Emite Banorte deuda por 1,050 mdd

Grupo Financiero Banorte (Banorte) concluyó exitosamente la emisión de Notas de Capital Perpetuas, No preferentes, No acumulables, No convertibles (Additional Tier1 – AT1) en el mercado internacional por un monto global de mil 50 millones de dólares.

Agregó que la emisión de la Notas de Capital (Tier 1) se realizó en dos series: Perp NC5 Notes por 500 millones de dólares, prepagables al quinto año y con una tasa cupón de 5.875 por ciento.

Y la Perp NC10 Notes por 550 millones de dólares, prepagables al décimo año y con una tasa cupón de 6.625 por ciento.

Agregó que las calificaciones otorgadas a la serie por las agencias calificadoras Moody’s y S&P fueron de Ba2 y BB-, respectivamente.

“Cabe resaltar que las Notas emitidas cumplen con la regulación Basilea III y los recursos procedentes de la emisión se utilizarán para propósitos corporativos generales”, indicó el Grupo.