Difícil lograr la apertura de 800 Oxxos: Femsa

Pese a que la crisis sanitaria redujo la movilidad de la población en México durante el año, directivos de Fomento Económico Mexicano (Femsa) señalaron en reiteradas ocasiones a analistas del mercado que abrirían 800 tiendas Oxxo este año, y ahora, tras los resultados del tercer trimestre dudan que puedan alcanzar esta meta,

Eugenio Garza y Garza, director de finanzas y desarrollo corporativo de la empresa, reconoció ante analistas que será difícil lograr la meta de abrir 800 Oxxos durante este año como lo habían mencionado en meses pasados.

“Durante el tercer trimestre abrimos 163 nuevas tiendas netas Oxxo, alcanzando 431 aperturas netas en lo que va del año. Nuestras operaciones de expansión se ralentizaron un poco por la tercera ola de Covid, y este año estamos retrasados y aunque todavía tenemos el objetivo de 800 nuevas tiendas netas en México para el año, podríamos quedarnos un poco cortos”, señaló.

Respecto a la desaceleración en la apertura de Oxxos, Eduardo Padilla, director general de Femsa, indicó que “la movilidad nos afectó y las tiendas tenían menor movimiento y debido a que establecimos nuestras restricciones de una manera más estricta para autorización de locales decidimos ser más cautelosos al abrir tiendas.

“Creo que en la medida que aumenta la movilidad, las escuelas están de regreso en México y las oficinas se están llenando. Creo que tenemos mucha confianza para volver a acelerar el crecimiento”, añadió.

Marisol Huerta, analista de Grupo Financiero Ve por Más, indicó que “el no lograr la meta de 800 Oxxos este año sabemos que tiene mucho que ver con el lento proceso de reapertura que se ha venido generando en lugares donde el gobierno no ha dado los permisos, recordemos que hasta el momento hay algunas áreas que no se han reactivado al 100 por ciento y esa sería una de las causas por las cuales no podrían lograr la meta fijada.

Juan Fonseca, director de relación con inversionistas de Femsa, comentó que hace seis meses cuando las cosas empezaron a mejorar proyectaron la apertura de 800 Oxxo para el año, pero la tercera ola complicó alcanzar este objetivo.

“Creo que todavía está a nuestro alcance. Estamos a un par de meses de que termine el año, pero todavía estamos apuntando a 800 tiendas, aunque creo que la probabilidad es que estemos un poco por debajo de eso”, indicó.

Señaló que para Colombia y Chile probablemente esperan alrededor de 150 nuevas tiendas el próximo año y por supuesto, está la empresa conjunta en Brasil, que apunta a un número superior a las 200 nuevas tiendas para el próximo año.

Padilla detalló que han llegado a una etapa en estos países (Colombia y Chile), en la que pueden acelerar con confianza el ritmo de las aperturas, ya que sus tiendas ya son rentables de forma independiente, pero aún tiene que aumentar su escala para absorber completamente los gastos generales y la rentabilidad aproximada a nivel país.