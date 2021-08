Atribuye ANEI crisis de México a ineptitud del gobierno; pide cambio de modelo económico

Para la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) los problemas económicos y la pobreza que se registra en México se debe a la falta de capacidad e ineptitud del gobierno federal.

Fernando Turner, presidente del organismo, dijo que “el problema ha sido la ineficiencia, incapacidad e ineptitud del Gobierno, se ha privilegiado un Estado muy ineficiente, se ha privilegiado al oligopolio bancario y todo ese cóctel ha generado una pobreza de más de 50 millones en México que ya no aguanta más”.

Por lo anterior, urgió al Gobierno Federal a instrumentar con urgencia un plan para frenar los alarmantes niveles de pobreza, el desempleo y revertir el decrecimiento económico en México, así como apoyar a las Pymes que han sido abandonadas durante la pandemia.

Durante la reunión “La recuperación de México tras la crisis del Covid-19”, Turner afirmó que México ha sido mal administrado en la parte económica y no se ha aprovechado el potencial que tiene el país, por ello urge cambiar el modelo económico.

“Es increíble que el régimen de la 4 Transformación trae una cerrazón basada en los mismos dogmas neoliberales. Esencialmente el asunto no ha cambiado, se ha agravado porque el modelo económico no ha sido modificado. Se ha agravado por el discurso, la actitud, burocracia y el tema regulatorio”, aseguró.

“No hay financiamiento bancario, este año bajó el crédito bancario a las empresas en 24 por ciento, la banca no existe, no presta y en las crisis se arruga más, el Banco de México la hace que se arrugue más y la induce a restringir”, agregó.

Debido a la pandemia, a nivel nacional al menos unas 500 mil Pymes desaparecieron, se vieron obligadas a cerrar debido a la crisis desatada por el Covid-19 y al nulo apoyo del Gobierno Federal, dijo Turner.

“Con este panorama la pobreza y el desempleo se han disparado, al menos 2.9 millones de personas se quedaron sin empleo entre las empresas que cerraron, la mayoría Pymes y las que siguieron operando pero realizaron reajustes de personal”, comentó.

Destacó que según un estudio realizado por el sector privado, el 94 por ciento de las empresas no recibieron ningún apoyo económico del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que en otros países sí se instrumentaron programas de rescate.

Regina De Nigris, socia y analista económica de la ANEI, sostuvo que México ha tenido uno de los pobres desempeños en materia de crecimiento en los últimos años y el decrecimiento registrado en 2020 del 8.5 por ciento fue de las peores caídas del mundo.

“Estamos en un hoyo, estancados, estos problemas se han fomentado por décadas con un pobre crecimiento económico. Necesitamos en México crecer entre cuatro y seis por ciento para combatir la pobreza y retomar el desarrollo del país”, externó De Nigris.

Añadió que las condiciones de las crisis han sido exacerbadas por las inadecuadas políticas económicas del Gobierno mexicano en materia fiscal y monetaria, lo que nos ubica como uno de los países con una nula respuesta de apoyo al aparato productivo ante la crisis.

“El Gobierno ha reaccionado ante la crisis con austeridad y con una devoción a no endeudarse y no querer gastar más, además Banxico no ha bajado las tasas de interés lo que inhibe el crecimiento económico”, resaltó.

Roy Lavcevic, analista económico de la ANEI, argumentó que la política procíclica y de austeridad del Gobierno, está acelerando la caída de la economía.

“En tiempos de crisis lo que se necesita es una política fiscal y monetaria expansiva, una política contracíclica, en contraste tanto el Gobierno como el Banco de México, están aplicando lo contrario, políticas restrictivas”, concluyó.