Propone Alemania ayudar a Nuevo León en su desarrollo

Colocar a Nuevo León (NL) como la cuna industrial de México, compartir su know how, su tecnología, investigación, innovación y conocimientos en educación dual, es uno de los objetivos en los que busca coadyuvar la industria alemana, señaló Fritz Eisele Thurau, cónsul Honorario de Alemania.

“Para ello, es necesario trabajar de manera más estrecha con los distintos niveles de gobierno y organismos encargados de la atracción de inversión, para que no se tenga la mala percepción de que se busca competir y no ayudar.Una de las áreas de oportunidad que existe de manera bilateral, es en el sector agroalimentario, movilidad y sustentabilidad”, dijo Eisele.

Añadió que, “si nos ponemos las pilas y trabajamos en equipo todas las instituciones, y en la medida que las instituciones aquí en el estado entiendan que venimos no a competir sino a ayudar y nos involucren más, nosotros vamos a poder ayudarles más”.

Explicó que con la desaparición de Promexico, como ente promotor del comercio y la inversión, se abrieron numerosos canales que tuvieron que hacer esfuerzos de manera individual, sin embargo, consideró los resultados podrían ser muchísimos mejores si dichos esfuerzos se conjuntan.

“Lo que buscamos es reconectar otra vez, mucho más de lo que hemos estado conectados, con ellos porque al final del día es de interés mutuo, aquí no hay una competencia interna.

“Al país alemán no puede más que agradarle el ayudar al gobierno de Nuevo León e Invest Monterrey a generar inversión extranjera directa, es nuestra razón de ser también, por eso buscamos involucrarnos muchísimo más”.

El también director representante de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa) mencionó que el organismo no sólo busca la presencia de compañías alemanas en el norte de México y en particular en Monterrey, sino también llevar hacia aquel país a firmas locales.

Consideró que las autoridades estatales han realizado un buen trabajo en la atracción de inversión extranjera, “sin embargo, mucha ha sido asiática, cosa que es respetable y entendible, pero hay que diversificar el portafolio”.

“Hay que entender que no siempre la inversión necesariamente tiene que ser en dinero o fábricas a veces el know how o la tecnología es mucho más valiosa que la planta productiva misma porque eso es lo que permite producir los productos”.

Otro de los ejemplos, en el que colaboran es a través de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de NL mediante la educación dual.

Esta permite a los egresados de carreras técnicas o personas que practican algún oficio como la albañilería, electricista, entre otros, a aprender de tecnología y manejo de negocios, “con lo que se podrían convertir en directores generales de empresas manufactureras y tecnológicas”.

“La educación dual va a prestar la posibilidad, a quienes vayan a las empresas a aprender de fierros, de aprender sobre gerencia y manejo de personas”.

Por otro lado, mencionó que la reapertura económica que ha habido en el país, el manejo de la vacunación que ha habido hasta la fecha da pie para que las compañías alemanas vuelvan a iniciar pláticas para llevar a cabo sus proyectos de inversión en México.

“Eso es algo que tenemos que transmitir a todos los países y, no es por casualidad que mucha de esa inversión puede volverse a dar en Monterrey”.