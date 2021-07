“Medidas a combustibles favorece a extranjeras”

Las diversas medidas que el gobierno federal ha implementado principalmente en el tema de combustibles, más que beneficiar a las empresas mexicanas y al propio Pemex, las está afectando y para muestra, la pérdida de mercado que ésta última ha tenido en dicho sector, consideró César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.

“Aunque la medida va encaminada a defender a las compañías mexicanas, no es cierto y, por otro lado, quieren hacer más grande a Pemex, pero también los precios no son competitivos contra los precios de los que importan. Entonces están tratando de entrar a un mercado imaginario, pero en la vida real no está funcionando”, resaltó.

La última modificación hecha al sector fue la publicada por el SAT que prohíbe a privados obtener o renovar permisos para importar combustibles de lugares distinta a los autorizados, sin embargo, de acuerdo con Cadena, los únicos beneficiados aquí son las empresas extranjeras que son las que cuentan con permisos por 15 y 20 años, ya que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía no han otorgado nuevas autorizaciones, en su mayoría a empresas mexicanas.

“No hay permisos más los que tengan de 10 o 20 años, estos los tienen las compañías americanas que lograron acreditar que iban a hacer terminales de almacenamiento y son los que tienen los permisos de importación, no hay otros”.

“No entiendo la lógica de lo que quieren hacer o nos están diciendo que a lo mejor sí se pueden hacer algunos cambios, que hay algunos controles, pero al final, eso no tiene ningún fin práctico”.

Recordó que durante este año Pemex perdió alrededor del 35 por ciento del mercado de las gasolinas y el 50 por ciento del diésel, producto de las medidas equivocadas por la autoridad federal.

“Si bien su mensaje es que quiere ayudar a Pemex lo que están logrando en la vida real es exactamente lo contrario, las medidas que en teoría eran para protegerla, han resultado totalmente contraproducentes en contra de Pemex.

Cadena Cadena aseguró que al no haber competencia para las empresas extranjeras éstas comenzando a encarecer sus productos.

“No solo no hay suelo parejo, hay un verdadero desorden en ese sentido porque por un lado tienes a Pemex que te vende más caro y por otro, están los importadores que ahora tienen una situación privilegiada, porque lo que hicieron fue quitarle la competencia mexicana. Los que tienen permisos empiezan a encarecerlos”, puntualizó.