Recomiendan a MiPyMes tesorería inteligente para afrontar crisis

En México existe un área de oportunidad muy grande en el manejo de la tesorería inteligente en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMes), ya que con diferentes tipos de estrategias de inversión podrían obtener rendimientos de hasta dos dígitos, señaló Carlos Peña Salas, director de Open Opportunities Consulting Group.

En entrevista, el coach de finanzas, explicó que un buen manejo de la tesorería es fundamental en estos tiempos difíciles, para que una empresa pueda sobrevivir o incluso crecer y tener utilidades.

Destacó que la tesorería es fundamental en todo negocio, es el punto medular para saber cómo estamos utilizando el dinero, cómo podemos aprovecharlo mejor y tener un mejor rendimiento, ya que hay muchos factores alrededor.

Tan sólo en Nuevo León hay 151 mil unidades económicas que representan el 3.1 por ciento de las empresas del país según el Inegi.

“Existen aspectos críticos que debes considerar en tu empresa para que cuente con una tesorería sana, conocer las funciones y responsabilidades del área de tesorería, determinar el nivel de efectivo mínimo requerido para operar, analizar e interpretar los indicadores financieros que impactan a la tesorería”, explicó Peña.

Agregó que, “es fundamental además diagnosticar las fuerzas macroeconómicas y sus efectos, evaluar los flujos de efectivo operativo, estudiar los flujos de efectivo a mediano y largo plazo, considerar el crecimiento y diversificación de la empresa y su impacto en la tesorería”.

Destacó que Open maneja la tesorería de empresas de diversos sectores en varios estados del país, principalmente en Nuevo León, donde han logrado rendimientos arriba del 20 por ciento anual en algunos casos, dependiendo de los montos y estrategias de diversificación que establezcan.

“La tesorería inteligente tiene como propósito optimizar la liquidez de la empresa, garantizando la disponibilidad de los fondos que las empresas requieran en el momento preciso y en la divisa adecuada asegurando la operación y el crecimiento de las organizaciones”.

Peña Salas señaló que hay muchos puntos que se pueden mejorar en la tesorería ya que hay muchas variables, “como en una partida de ajedrez, hay muchas opciones de juego, pero solo una es la que te va a hacer que ganes”, destacó.

Refirió que muchas empresas solicitan créditos a bancos para pagar algún activo o pasivo, para poder seguir trabajando y se van por un crédito tradicional cuando hay otras opciones como la emisión de deuda bursátil o deuda privada, que es hasta tres veces más barata que un crédito bancario.

“La tesorería inteligente de cada compañía es diferente, debido al manejo específico de cada sector, pero lo importante es no dejarlo todo en una chequera o en un pagaré, y perder la oportunidad de maximizar la utilidad neta de tu empresa”.

“Hay que analizar en qué instrumentos se puede manejar el flujo de efectivo y no conformarse con lo tradicional que es un pagaré o un Cete, donde realmente no se gana nada: Lo más importante para un tesorero es armar una estrategia, si no hay una estrategia difícilmente habrá una utilidad neta y la mejor manera es diversificando, ya sea en instrumento, en plazos de horizonte y disponibilidad, además la liquidez es sumamente importante”, reiteró.