Realiza ANTAAC auditorías ante nueva NOM en la industria del acero

La Asociación Nacional de Transformadores de Acero, A.C. (ANTAAC) se encuentra realizando internamente con todos los socios, un proyecto de auditoria interna para que las empresas afiliadas puedan cumplir con la nueva NOM, “PROY-NOM-000-SE-2020” que actualmente se analiza en la Conamer, señaló César Estrada, Secretario de dicha asociación.

Destacó que ante todo el espíritu de este cambio en la NOM, es hacer obligatorias estas normas y que esto garantice la seguridad de las construcciones en México.

“En todo lo que es construcción es fundamental que todos los materiales que se utilicen cumplan con todas las normas específicas para las distintas zonas del país, eso es lo que estamos reforzando como asociación”, expresó en entrevista.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) publicó el 8 de marzo pasado el Proyecto de Norma Oficial Mexicana (PROY-NOM-000-SE-2020), el cual establece las especificaciones, métodos de prueba, la información comercial y evaluación de los productos de hierro y acero para el sector de la construcción para proporcionar seguridad al usuario de estos productos. La propuesta regulatoria es aplicable a los productos de hierro y acero, enlistados en dicho proyecto, sujetos a una obra en construcción o edificación que se fabriquen, importen y/o comercialicen en territorio nacional.

“Esperamos que en breve uno o dos meses se publique la norma definitiva por parte de la Secretaria de Economía, (SE), con la que estamos en contacto para sumarnos a este esfuerzo”, expresó Estrada.

En breve, añadió, será norma obligatoria para los productos de construcción muy importantes como la malla electro-soldada, los alambres, varillas y castillos, que se utilizan en la construcción.

“Esto vendría dar certeza y para que cumplan con las normas de calidad para el sector de construcción. Es crear una cultura para el que construye, tanto las grandes empresas que normalmente ya lo siguen, pero también las medianas y pequeñas empresas que tengan la garantía de que los materiales que están utilizando están cumpliendo con las normas nacionales”, explicó.

Para el caso de los aceros importados, Estrada dijo que tendrían que coordinarlo con la SE para que no pueda entrar al país ningún producto que no cumplan con las Normas, tiene que ser forzoso, porque de nada serviría hacer estas normas si los productos importados no las cumplen. “Que sea obligatorio para el importador llevar una verificación de la norma”, añadió.

La autoridad que se encarga de supervisar es la SE, a través de la Dirección General de Normas y a través de todo el sistema de verificación que tienen. Comentó que los principales cambios que se darán son precisamente en los productos de la construcción, en donde también participa la Cámara de la Construcción.

“La responsabilidad del constructor sería que los materiales cumplieran con la norma, la otra seria el cálculo estructural que ya vienen en la construcción”.

Obviamente ahí entra la calidad de quien está desarrollando el proyecto y la forma ética que tiene para hacerlo, que en general en el país existe este potencial.

Destacó que lo más importante es que “se dan pasos para adelante”, y hay nueva cultura y nuevos proyectos para México.

“Las normas están bien realizadas, lo más importante es que sean obligatorias”, concluyó.