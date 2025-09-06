Evita una multa de 17 mil pesos: ¿Debes pagar impuestos si vendes tu coche? Esto dice el SAT

Conoce cuándo y cómo evitar pagar al SAT el ISR cuando vendas tu auto.(Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

La compraventa de autos usados es una actividad común en México, tanto que desde hace unos años el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está atento a que las personas que se dedican a esa actividad informen de las operaciones en su declaración anual.

El año pasado, el SAT lanzó una advertencia para aquellas personas, incluso si no registran ingresos ni están dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de lo contrario recibirían multas significativas.

¿Qué pasa si no declaras ante el SAT la venta de algún vehículo?

Las personas físicas y morales están obligadas a declarar la adquisición de un automóvil usado bajo el Régimen de Enajenación de Bienes. En caso de no estar inscrito ante el RFC entonces deberá darse de alta para cumplir con la norma.

Si se omite esta notificación, las multas pueden variar. Van desde los mil 400 hasta los 17 mil 370 pesos por no declarar a tiempo.

Sin embargo, las infracciones pueden generar recargos, auditorías y reportes a instituciones bancarias que impacten en el historial crediticio del contribuyente.

¿Cuánto debes pagar y cuáles son los ‘beneficios’ por la venta de auto?

La buena noticia es que no se debe pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por vender un automóvil. La ley fiscal estipula una exención si la ganancia no supera el equivalente a tres UMA anuales, que ronda los 123 mil 820 pesos.

Se le considera ganancia por la venta del auto a la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición. Por ejemplo, si se vende un vehículo por 150 mil pesos y el costo de adquisición fue de 120 mil pesos, la diferencia a penas es de 30 mil pesos y no excede las tres UMA anuales, que estipula la ley como límite antes de que se retenga una porción por el ISR.

Pero si la ganancia excede ese límite, se deberá pagar el ISR sobre el residuo, bajo la tarifa progresiva de hasta el 35 por ciento.

Otros aspectos que se deben tener en cuenta en caso de vender un auto usado

Sin embargo, declarar la venta de un vehículo no es el único requisito que debes tener en cuenta, la ley estipula un par de aspectos que deben considerar: