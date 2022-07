¿Por qué no te conviene cambiar de Afore ahorita? Esto dice la Amafore

EL titular de la Amafore declaró que todos los trabajadores deben de realizar un esfuerzo de no mover su afore en este momento (Shutterstock)

Si en los últimos meses te has planteado la idea de cambiar tu afore de administradora, te tenemos malas noticias. Según Bernardo González, titular de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), este no es el momento indicado para hacerlo.

González declaró que todos los trabajadores deben de realizar un esfuerzo de no tocar su fondo para el retiro en este momento, ya que hay una disminución en los activos, que podría convertirse en pérdidas en las pensiones.

“El periodo de volatilidad va a continuar más con los altos niveles de inflación que estamos viendo en todo el mundo. Esto seguirá generando incrementos de tasa de interés de los gobiernos centrales y por lo tanto minusvalías en los portafolios de bonos”, declaró.

Sin embargo, el titular de Amafore señaló que los periodos de volatilidad no serán demasiado largos y que el lapso de minusvalías no tendría que ser mayor a ocho meses.

“Estos movimientos de coyuntura, de corto plazo no tienen efectos permanentes en los ahorros de los trabajadores excepto cuando los trabajadores hacen movimientos en periodos de volatilidad y ahí es por eso que decimos que traten de no hacer retiros, de no hacer movimientos que provoquen que esas minusvalías sí se vuelvan pérdidas”, advirtió González en el marco del 25 aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Debido a esto es que González le pide a la gente que mantenga la tranquilidad, y que por el momento no mueva su afore, al igual que aseguró que los periodos de crecimiento serán mayores a un año por lo que no conviene realizar el movimiento ahora.

“Mientras la gente se mantenga en tranquilidad, esperando que el mercado se recupere ya vimos que hay períodos de crecimiento iguales a 45 meses, los minusvalías son de 8 meses, ese es el mensaje de tranquilidad que debe tenerse”, afirmó.

Las Afores que tienen mejor rendimiento según la Consar

Una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) será la encargada de recibir tus cotizaciones, por ello debes elegir una bajo ciertos parámetros que indica la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La Consar compartió una lista de los cinco Afores que brindan mejor rendimiento a las personas: