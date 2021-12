¿Buscas empleo? Tiktoker describe su experiencia en 7-Eleven

El tiktoker Nery dice que un empleo en 7-Eleven no es recomendable para quien debe sostener a una familia, sino para un estudiante. (Especial)

¿Alguna vez te has preguntado qué tanta oportunidad hay de ser empleado del las tiendas 7-Eleven? Pues esta es una pregunta que se han hecho miles de personas en Tiktok y que Alejandro Nery, empleado de la tienda, ha contestado en su cuenta de la red social.

En sus TikToks Nery expone que la oportunidad de crecimiento en la empresa es grande si tienes las suficientes ganas, esto lo demuestra hablando con una de sus compañeras que lleva laborando en la compañía tres años.

“Para empezar hay crecimiento y se los voy a demostrar… ‘Jacky ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí?-pregunta Nery- Tengo tres años en la empresa.- contesta su compañera- Y ¿Cómo ha sido tu crecimiento?- vuelve a hablar Nery- Al primer año fui empleada de piso, al segundo subgerente y ahorita estoy para gerente.”





“Mientras exista la posibilidad y ustedes le echen muchas ganas, incluso pueden ser gerentes en poco tiempo”, indicó el trabajador.

En ese mismo video demuestra que además la tienda no discrimina de ninguna forma al contratar, pues él ha conocido a gente mayor sin experiencia trabajando en la compañía, así como a una persona sorda.

Es en otro video en el que Nery explica los pros y los contras que se tienen al trabajar en un 7-Eleven.

“Pros y contras de trabajar en un 7-Eleven, pro número uno: ingresar a trabajar aquí es demasiado sencillo, no necesitas estudios, no necesitas hablar español, puedes ser mudo y no hay problema. Sólo necesitas muchas ganas de trabajar.”, empieza diciendo Nery en el video.

Por otro lado el contra que comparte el trabajador es que el sueldo de inicio es normal, pero tiende hacia lo bajo, por lo que no recomienda el trabajo para alguien que tenga que mantener a una familia. Solo lo considera un buen sueldo para estudiantes.

Al final, Nery platica que la tienda es muy flexible con los horarios.