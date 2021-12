¿Estás en el buró de crédito? Respira: aun así puedes tramitar tu crédito Infonavit

¿Estás interesado en solicitar un crédito al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pero estás en el buró de crédito? Te tenemos noticias: estar en este último no es un impedimento para que recibas dicho financiamiento.

Así lo dio a conocer Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, en una transmisión vía Facebook donde resolvió diversas dudas sobre los créditos que otorga dicho instituto.

“El Buró de Crédito no limita que el Infonavit dé el crédito, de hecho, el Instituto no niega los créditos, simplemente lo revisa para evitar que la familia esté sobreendeudada. Lo único que se hace es calcular las deudas que tienes en otras instituciones financieras y la idea es que tengas liquidez suficiente para hacer frente a todas tus deudas y con esto puede reducirse el monto de crédito, pero no se niega”, afirmó Martínez Velázquez.

Precisó, sin embargo, que estar en el buró de crédito sí puede afectar el porcentaje del crédito a otorgar: “Se puede reducir hasta en 80 por ciento del préstamo, o sea, te prestan hasta el 80 por ciento en lugar del 100 por ciento”, comentó.

CDMX e Infonavit anuncian convenio

Otra buena noticia si estás buscando un crédito hipotecario: el pasado 2 de diciembre, el Infonavit firmó un convenio de colaboración con el gobierno de la Ciudad de México para otorgar financiamientos para comprar vivienda incluyente en los corredores de la ciudad y para mejorar o ampliar la existente.

“Es un trabajo de colaboración con Infonavit y distintas áreas del gobierno de la ciudad, el primero consiste en que los créditos de Infonavit se puedan utilizar en estos programas que tenemos de vivienda donde hay desarrollo privado que son los corredores incluyentes y de vivienda asequible”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El convenio también permitirá la rehabilitación de unidades habitacionales que construyó el Infonavit, como las del Rosario en Azcapotzalco, CTM Culhuacán y Santa Fe en Álvaro Obregón.

Además, el convenio prevé acercar a trabajadores que tienen seguridad social a financiamiento para el mejoramiento y ampliación de vivienda propia, y tener acceso a facilidades para regularizar viviendas en predios propiedad del Infonavit, que fueron ocupados o no cuentan con papeles.