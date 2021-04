Reparadoras de crédito: una de muchas salidas a tus deudas

Las complicaciones financieras siempre te sorprenden y llegan sin previo aviso. Regularmente creemos tener nuestra economía bajo control, sin embargo, el sobreendeudamiento, la mala educación financiera y creer que el dinero plástico es parte de nuestro ingreso mensual, nos hace correr el riesgo de caer en un bache importante.

Cuando todo se sale de control, los pagos se acumulan y hasta cierto punto no hay capacidad financiera para hacer frente a los compromisos, una opción es acudir a una reparadora de crédito. Pero, ¿qué son?

De acuerdo con Bernardo Silva, director General de la financiera hipotecaria digital Yave.mx, “las reparadoras de crédito son un ente que funge como negociador entre una institución crediticia y el usuario endeudado, con la finalidad de conseguir un descuento en el pago total de la deuda; todo esto con el cobro de una comisión, ya sea por planes mensuales o porcentaje sobre la liquidación”.

En palabras del director, “este tipo de instituciones son beneficiosas y están enfocadas a personas que ya no pueden pagar sus deudas y no tienen un bien inmueble para hipotecar. Además de acudir a este tipo de empresas, también hay alternativas como un crédito de liquidez con garantía hipotecaria, donde el ahorro puede ser de hasta un 50% mensualmente; en este tipo de productos es necesario dejar una vivienda como garantía, pero la tasa de interés es más baja y el plazo para pagar puede llegar hasta los 20 años” aseveró.

De acuerdo con Silva “es importante tener una buena educación financiera y que esto permee desde edades tempranas. Saber el valor del dinero y mantener un buen historial crediticio te abre la puerta a múltiples opciones como iniciar un patrimonio, comprar un coche o simplemente ser sujeto de crédito con tasas de interés bajas. Las reparadoras son de gran ayuda y se debe solicitar su apoyo al momento de que ya es imposible continuar con los pagos”.

Este tipo de instituciones están reguladas por la Profeco, pero antes de firmar y requerir sus servicios, valida el registro correspondiente, el costo de comisiones y penalizaciones, así como la duración del contrato.

El directivo señaló como punto importante que después de una reestructura o quita de un crédito, el acceso a nuevos créditos con buenas tasas de interés suele ser más complicado, afirmó.

Antes de caer en una situación de insolvencia, el directivo de Yave.mx recomendó “analizar con detenimiento cada solicitud de crédito que emitas; tener una cartera sana implica no destinar más del 35% de tus ingresos mensuales al pago de deudas, al tener este porcentaje en mente, evitarás problemas en la construcción de tu patrimonio. Es importante recalcar que, si por alguna razón no puedes pagar, es mejor acudir a una reparadora de crédito y no buscar otro financiamiento” finalizó.

Salvavidas

-Las reparadoras de crédito ayudan a conseguir un descuento en sus deudas a personas que carecen de una garantía hipotecaria.

-Si acudes a estas empresas quedaras con una nota negativa en el Buró de Crédito.

-Si tienes un vivienda propia es mejor utilizarla para consolidar tus deudas.