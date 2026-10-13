Sube y baja ‘mortal’ para el peso: Tipo de cambio se acerca a las 18.40 unidades

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias durante este martes 13 de octubre.

Tras arrancar la semana con una ganancia de 15 centavos ante el dólar, el peso mexicano cae de nuevo y con fuerza en la sesión de este martes 13 de octubre.

El mercado esta a la espera de la publicación del nuevo dato de inflación de Estados Unidos correspondiente a septiembre, una cifra que puede ‘calibrar’ el próximo movimiento de la Reserva Federal.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, afirmó que el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo está contribuyendo a frenar la demanda en sectores sensibles a los tipos de interés —como el inmobiliario y el automotriz—, realizando así parte de la labor propia de una política monetaria más restrictiva.

¿Cuánto pierde el peso ante el dólar HOY?

Cifras de Bloomberg muestran que el peso se deprecia 0.63 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.37 unidades, 11 centavos más con respecto al cierre del lunes 12 de octubre.

“La depreciación del peso se debe al regreso de la liquidez al mercado cambiario. Cabe recordar que ayer lunes los bancos y el mercado de bonos de Estados Unidos permanecieron cerrados, lo que se reflejó en una disminución del volumen de operaciones en el mercado cambiario” comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

La especialista agregó que en México, el volumen total concertado en el mercado cambiario se ubicó ayer en 6 mil 975 millones de dólares, 76.03 por ciento, por debajo del promedio diario observado entre el 1 y el 9 de octubre.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.83 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.81 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.22 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.29 por ciento.

Las monedas que más se deprecian ante el dólar son el real brasileño con 0.77 por ciento; el dólar taiwanés con 0.73 por ciento; el won surcoreano con 0.48 por ciento; el peso chileno con 0.42 por ciento, y el peso argentino con 0.22 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg