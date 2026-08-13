Wall Street ‘sonríe’ por dato de inflación en EU y el S&P 500 alcanza nuevo máximo histórico

Wall Street cerró este jueves con números verdes, con un récord en el S&P 500, tras un nuevo dato que refleja una moderación en la inflación en Estados Unidos, lo que refuerza la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga sin cambios los tipos de interés en su próxima reunión.

El Nasdaq cerró con alza de 0.81 por ciento, en los 26 mil 803.03 enteros; en segundo lugar, se ubicó el S&P 500 que alcanzó un nuevo máximo histórico, 7 mil 798.99 unidades, después de subir 0.65 por ciento; mientras que el Dow Jones sumó 0.13 por ciento, con 53 mil 839.99 puntos.

De acuerdo con analistas de Ve por Más, las cifras de inflación en Estados Unidos favorecieron el apetito por riesgo de los inversionistas, mientras que la moderación de los precios del petróleo reduce la presión sobre la Reserva Federal para elevar las tasas de interés en su próxima reunión.

“La inflación al consumidor se desaceleró en términos anuales y se ubicó en línea con las expectativas del consenso, mientras que la inflación al productor también moderó su crecimiento anual y sorprendió favorablemente al mercado”.

Por sectores, las empresas de comunicaciones (1.5 %) y tecnología (0.9 %) tuvieron las mayores ganancias de la jornada, continuando la tendencia optimista frente a las dudas por el auge de la inteligencia artificial (IA) que generaron volatilidad en las últimas semanas.

En el plano corporativo, no obstante, destacaron las bajadas de Cisco (-8.4 %) y Cerebras (-11.8 %) tras publicar unos resultados trimestrales peores de lo estimado.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentaron pérdidas de 1.41 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que se colocó en las 64 mil 826.39 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) alcanzó los mil 307.48 enteros, al ceder 1.38 por ciento.

Por su parte, los índices accionarios del lado de Europa terminaron con pérdidas, y entre los peores desempeños se ubicó el FTSE 100 de Londres con 0.56 por ciento, en los 10 mil 772.67 enteros, y el CAC 40 de Francia con 0.28 por ciento menos, se colocó en los 8 mil 650.56 puntos.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) se colocó en los 81.25 dólares por barril, ya que bajó 2.44 por ciento, mientras que el Brent con 2.18 por ciento menos, cotizó en los 87.02 billetes verdes por unidad, a pesar del escaso progreso en las negociaciones que buscan detener el conflicto con Irán.

Con información de EFE.