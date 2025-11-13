Peso ‘pisa el acelerador’ y deja atrás al dólar: ¿Cuánto se aprecia este 13 de noviembre?

Así se cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este jueves 13 de noviembre tras la reapertura del Gobierno de EU.

El peso mexicano ‘acelera’ ante el dólar y llega al piso de las 18.20 unidades, mientras el mercado reacciona a la reapertura del Gobierno de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump firmó durante la noche del miércoles 12 de noviembre el proyecto que reabre la administración, esto tras culpar a los demócratas del bloqueo.

No obstante, la reactivación de todo el Gobierno de EU podría tomar varios días, admitió Sean Duffy, secretario de Transporte, al hablar sobre los recortes al número de vuelos en aeropuertos que tuvo que ser aplicado por el cierre de la administración.

¿Cuánto gana el peso al dólar en la sesión de este jueves?

La apreciación del peso ante el dólar es de 0.13 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.27 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 12 de noviembre.

“Hoy, el tipo de cambio retrocede hasta un mínimo de 6 semanas, impulsado por la debilidad del dólar y un mayor apetito por el riesgo en los mercados”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

Esta situación provoca que cerca de 80 por ciento de las monedas de mercados emergentes se aprecien ante el dólar en la sesión bursátil de este jueves.

Precio del dólar en bancos HOY 13 de noviembre

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 18.75 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.66 unidades, reportó el banco Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.09 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.80 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el rublo ruso con 0.87 por ciento; el peso colombiano con 0.47 por ciento; el won surcoreano con 0.47 por ciento; la corona checa con 0.43 por ciento, y el peso chileno con 0.39 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López