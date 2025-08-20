Peso quita centavos al dólar mientras Trump ‘carga’ contra la Fed: ¿En cuánto está el tipo de cambio?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en la sesión del miércoles 20 de agosto.

El peso mexicano inicia con ganancias ante el dólar en la sesión de mitad de semana, mientras en Estados Unidos, el presidente Donald Trump reanuda su ‘cargada’ contra la Fed y ahora exigió la renuncia de otra integrante.

Se trata de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal quien es señalada de presuntamente falsificar documentos bancarios y registros de propiedad para obtener condiciones de préstamo más favorables.

¿Cuánto se aprecia el peso HOY 20 de agosto?

La apreciación del peso mexicano ante el dólar es de 0.22 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica a las 18.77 unidades, 5 centavos menos con respecto al cierre del martes 19 de agosto.

De acuerdo con Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex, el tipo de cambio va a la baja mientras inversionistas en el mercado local esperan la publicación de datos económicos como el dato de la inflación en México en la primera quincena de agosto.

¿En cuánto se vende el dólar en los bancos este miércoles?

Este 20 de agosto, el dólar presenta diferentes precios en varias casas de cambio y bancos en México:

Banamex: 19.26 a la venta.

Banco Azteca: 19.30 a la venta.

BBVA: 19.05 a la venta.

Banorte: 19.10 a la venta.

El índice dólar (dxy) que mide la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados, baja 0.04 por ciento a los 98.22 puntos, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.06 por ciento a las mil 206.32 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.28 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.98 por ciento.

Contrario al peso, las monedas que pierden ante el dólar este miércoles 20 de agosto son el dólar neozelandés con 0.97 por ciento; el dólar taiwanés con 0.62 por ciento; el won surcoreano con 0.42 por ciento; el dólar de Hong Kong con 0.19 por ciento.

Con información de Valeria López