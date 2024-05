Wall Street mantiene operaciones mixtas tras mantenerse sin cambios la tasa de la Fed

Este miércoles los inversores voltearon su atención a la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal, así como al discurso de su presidente, Jerome Powell, en una jornada que está caracterizada por una baja liquidez, ya que la mayoría de los mercados permanecerán cerrados por motivo del festivo por el día del trabajo.

Hasta el momento los principales índices neoyorquinos muestran saldos mixtos, donde el Dow Jones avanza 0.13 por cinto hacia las 37 mil 866.60 unidades, contrario a S&P 500 que cae 0.26 por ciento, en los 5 mil 22.04 enteros y el Nasdaq que ronda en los 15 mil 629.76 puntos baja 0.17 por ciento.

“La verdad es que no esperamos gran cosa, creemos que la Fed va a mantener su tasa sin cambios y va a seguir señalando que todavía no tienen la confianza para empezar a bajar tasas. Los datos no han sido tan positivos como para que la Fed cambie la narrativa entonces, lo más probable es que sigamos viendo esta narrativa similar a los últimos meses, lo cual va a hacer que el mercado consolide un poco las expectativas que tiene y, en ese sentido, no debería de haber movimientos muy bruscos en el mercado”, comentó el vicepresidente y co director de inversiones en Franklin Templeton México, Luis Gonzalí.

¿Cómo cotizan las bolsas en Europa y los precios del petróleo hoy 1 de mayo?

Del lado del continente europeo, el único índice que operó fue el FTSE 100 de Londres, el cual anticipa una sesión de perdidas, al arrojar una variación d 0.28 por ciento, en los 8 mil 120.58 enteros.

En tanto, las plazas bursátiles en México, se encontrarán cerradas durante esta sesión ante el feriado por el día del trabajo.

En el mercado internacional de petróleo, ambos contratos presentan retrocesos, el West Texas Intermediate (WTI) cae 1.34 por ciento, en los 80.83 billetes verdes por unidad, mientras que el referencial Brent pierde 1.31 por ciento, al cotizar en 85.20 dólares por unidad.