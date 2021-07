El peso resiente ‘fiesta’ del Día de la Independencia en EU y se deprecia frente al dólar

Con los mercados estadounidenses cerrados por el feriado del Día de la Independencia, el peso apunta movimientos marginales ante la falta de liquidez en el mercado.

Los mercados accionarios se encuentra a la baja, y el dólar y los rendimientos de bonos gubernamentales tienen pocos cambios ante la preocupación por un aumento de casos de COVID-19, sobre todo de la variante Delta en personas vacunadas, y la indefinición de la OPEP+ sobre su política de precios.

De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda mexicana se deprecia 0.40 por ciento y cotiza en 19.85 unidades, esto en el ámbito interbancario.

El tipo de cambio tocó un mínimo de 19.77 unidades a las 16:06 horas del domingo.

En ventanilla bancaria, el dólar se cotiza en 20.20 unidades, según datos de Citibanamex.

El índice Bloomberg sube 0.04 por ciento a mil 140 puntos.

En datos locales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el dato de la confianza del consumidor de junio, la cual se ubicó en 44.5 puntos, por encima del mes previo. Todos los componentes subieron, liderado por el de ‘poder de compra’ a pesar de importantes presiones inflacionarias, seguido del de expectativas del país

“La atención esta semana se centrará en las minutas del Fed y Banxico, así como las discusiones del plan de infraestructura en Estados Unidos. Asimismo, contaremos con las decisiones de política monetaria de Israel, Australia, Rumania, Malasia, Perú y Polonia” apuntaron analistas de Grupo Financiero Banorte.

En el mercado de materias primas se observa un incremento del precio del petróleo. El WTI avanza 0.29 por ciento, cotizando en 75.38 dólares por barril, todavía por debajo del máximo en el año de 76.22 dólares alcanzado el jueves pasado.

“Lo anterior se debe a que la OPEP y países aliados no han llegado a un acuerdo para incrementar gradualmente la producción petrolera, principalmente por diferencias entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Hoy se reanudan las conversaciones, pero no hay señales de que se alcanzará un acuerdo en el corto plazo. A pesar del incremento en el precio del petróleo, no se observa un patrón de ganancias para divisas de países productores del petróleo”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base.