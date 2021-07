OPEP+ fracasa en acuerdo de producción y precio del petróleo alcanza nivel más alto desde 2018

La OPEP+ abandonó su reunión sin lograr un acuerdo, lo que llevó al cártel a una crisis y dejó al mercado del crudo enfrentando escasez de suministros y aumento en los precios.

Tras varios días de tensas conversaciones, la amarga disputa entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos no pudo resolverse, dijeron los delegados, que pidieron no ser identificados porque la información no era pública. El grupo no acordó una fecha para su próxima reunión, según un comunicado del secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo.

El efecto más inmediato de la ruptura de las conversaciones es que, por ahora, la OPEP+ no aumentará la producción para agosto, privando a la economía mundial de los suministros adicionales necesarios a medida que se recupera la demanda de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, la situación es fluida y el grupo podría reactivar las conversaciones en cualquier momento. En lo que va del año, los precios del crudo han subido cerca de 50 por ciento y el barril alcanzó los 80 dólares, el grupo de productores podría comenzar a sentir presión de los países consumidores preocupados por el aumento de la inflación.

Los precios del crudo avanzaban 0.9 por ciento a 76.84 el barril a las 4:25 p.m. en Londres, los más altos desde 2018.

El resultado es un fracaso significativo para el cártel. Las relaciones se han agriado entre dos miembros centrales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo hasta tal punto que no fue posible ningún compromiso. El impasse daña la autoimagen del grupo como administrador responsable del mercado del crudo, lo que aumenta la probabilidad de un incremento adicional de los precios inflacionarios.