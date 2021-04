Wall Street se ‘contagia’ de optimismo en el arranque de abril

Los inversionistas inician el mes y el trimestre con optimismo, con el S&P superando la barrera de los 4 mil puntos, cuando el mercado digiere el plan de infraestructura del presidente Joe Biden y las cifras de solicitudes de desempleo que registraron un aumento por encima de las expectativas del mercado.

El promedio industrial Dow Jones 0.37 por ciento, a los 33 mil 103 puntos; el índice S&P 500 gana 0.83 por ciento, a las 4 mil 4 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanza 1.38 ciento, a los 13 mil 429 puntos.

Si bien el índice tardó casi cinco años en subir del hito de 2000 a 3000 en julio de 2019, el último viaje de 1000 puntos tomó alrededor de 21 meses. El reciente ascenso del S&P 500 se ha basado en gran medida en un aumento de las acciones energéticas y financieras a medida que se acelera la distribución de la vacuna COVID.

“El mercado de 4 mil puntos de ahora es un S&P 500 mucho más amplio y comparado con el pico de febrero de 2020”, dijo Arthur Hogan, estratega jefe de mercado de National Securities a Bloomberg.”No solo está impulsado por un puñado de acciones de tecnología de mega capitalización, en realidad está impulsado por un patrocinio de base que amplía casi todos los 11 sectores de S&P. Creo que es un lugar mucho más saludable para estar “, añadió.

El plan del presidente Biden para reconstruir la infraestructura estadounidense tendrá un camino difícil en el Congreso, ya que los republicanos no quieren parte de los aumentos de impuestos corporativos que lo pagarán, mientras que los demócratas progresistas dicen que no es lo suficientemente grande. La complejidad de las negociaciones y la posibilidad de que el paquete se divida en varias partes significa que los legisladores no ven su finalización hasta septiembre u octubre de este año. Un ganador sorpresa del plan que alaba sus credenciales ambientales sería la industria canadiense de arenas bituminosas.

En el frente energético las conversaciones entre la OPEP y sus aliados continúan y se discute si se prolongan las vastas restricciones a la producción que se han implementado para respaldar los precios. Mohammad Barkindo dijo que el mercado está rodeado de incertidumbre antes de la reunión y espera que se mantenga la producción en los niveles actuales. Estados Unidos está tratando de ejercer presión sobre Arabia Saudita para que no mantenga los precios demasiado altos durante demasiado tiempo. El WTI sube 2.54 por ciento a 60.70 dólares por barril. En tanto, el Brent en Londres gana 2.02 por ciento a 63.95 dólares.

En datos económicos, las solicitudes de apoyo por desempleo mostraron un repunte a las 719 mil en la semana concluida el 27 de marzo. Las solicitudes continuas se ubicaron en 3 millones 794 mil.

Los mercados de capitales inician el mes con optimismo moderado.