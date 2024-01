Parques industriales navegan entorno ESG

Inversiones en el financiamiento al desarrollo inmobiliario industrial sustentable se incrementarán en 2024 de la mano del avance en las medidas ambientales, de gobierno corporativo e impacto social de este segmento.

La evolución integrada a los criterios ESG (ASG por sus siglas en español) en alrededor de 30 desarrolladores de parques industriales afiliados en la AMPIP (Asociación Mexicana de Parques Industriales) es la razón del cambio.Aunado a lo anterior, existen previsiones para el año en curso de 900 millones de dólares de financiamiento enfocados en apuntalar proyectos cuyo origen sea producto del nearshoring.Son recursos generados por la International Finance Corporation (IFC ) del Banco Mundial y el sistema financiero.Ambos factores han permitido el crecimiento de políticas y la generación de recursos que se insertan en la expansión del nearshoring, se estima producirá ingresos equivalentes a 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.

El reporte ASG de la AMPIP indica que al cierre de 2023, 64% de las empresas encuestadas contaba con políticas y/o procedimientos que incluyen temas ambientales, mientras que 57% disponía de certificaciones en sus naves.En conjunto los resultados se enfocan en lo alcanzado en 215 parques industriales, 164 propiedades en diversos tipos de parques industriales y 109 propiedades stand alone.

Analistas en la industria consideran que son acciones producto de la incorporación de criterios globales en los inquilinos de este tipo de espacios, que procuran la preservación del medio ambiente. Actualmente, según el reporte, los desarrolladores regulan sus acciones a través de las certificaciones EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), Green Lease Leader y LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), entre otros.

Más que ser sustentableNo obstante, las acciones en pro del medio ambiente, se complementan con las de gobierno corporativo e impacto social.”37% de las empresas con actividad inmobiliaria industrial genera energías renovables a partir de energía solar térmica y fotovoltaica, además de que 73% incluye en sus contratos cláusulas o criterios ambientales, sociales y de gobernanza”, detalla el documento.Lo alcanzado al cierre del año pasado, es resultado de las acciones realizadas desde 2018 cuando la AMPIP elaboró un mapa de ruta para la nueva generación de parques industriales inteligentes y sustentables hacia 2030.

Las certificaciones basan sus criterios y compromisos en el Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Principios de Inversión Responsable (PRI).Son elementos que atienden los compromisos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.Para los inmuebles industriales en específico el ODS 9 considera “construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación”.Se estima que el impacto sustentable en los parques industriales se mide a través de las acciones en eficiencia energética, uso de agua y desechos aplicadas en 6.7 millones de metros cuadrados de área bruta rentable.