Narco no detiene elecciones en Guerrero: Así inician campañas en uno de los estados más peligrosos

En medio de un incremento en los índices de inseguridad en la entidad, dieron inicio las campañas electorales de los candidatos a senadores por la coalición Morena-PT-PVEM, Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica Morga, por la alianza PRI-PRD-PAN, Manuel Añorve Baños y por MC, Mario Moreno Arcos y Coyolxauhqui Soria Morales.

Desde diciembre del 2023 se registra en Guerrero un incremento en los homicidios dolosos, agresiones contra trabajadores del volante, que ha provocado que se paralice el servicio de transporte en ciudades como Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco, entre otras.

Así como ataques en contra de aspirantes a cargos de elección popular y dirigentes municipales, de los cuales 5 murieron, y el atentado contra el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Julián López Galeana, entre otros hechos de violencia, en el marco del proceso electoral 2023-2024.

De esa manera dieron inicio con su campaña con rumbo al senado los aspirantes de la coalisión integrada por Morena-PT-PVEM, Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica Morga, quienes aseguraron que no pedirán seguridad para hacer campaña.

“Nosotros no vamos a solicitar seguridad, no es necesario, vamos a hacer una campaña limpia, apegada a la legalidad, Bety por un lado, yo por otro, y al final vamos a coincidir para optimizar tiempo y recurso”, dijo Salgado Macedonio.

Beatriz Mojica, quien se llamó afrocalentana, expresó que recorrerán todo el estado por separado, pero en conjunto Chilpancingo y Acapulco, “sí se pueden recorrer todas las regiones, Guerrero es transitable. Necesitamos todo el apoyo de los guerrerenses para que por primera vez llegue una mujer a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Vamos muy arriba en las encuestas, pero nadie se debe confiar, porque nos confiamos y luego no salimos a votar. Vamos a tocar las puertas de las casas, con zapatos cómodos, porque va a ser una campaña a ras de piso, no vamos a tener grandes eventos en este primer mes”.

El candidato al Senado de la República por la coalición PRI-PRD-PAN, Manuel Añorve Baños inicio su campaña con una reunión con sacerdotes de Chilpancingo, a quienes les reconoció su intervención con grupos criminales para lograr la pacificación del estado de Guerrero.

“Nuestras familias merecen vivir en paz, hay que reconocer lo que ellos hacen no hay que criticarlos son un conducto con la sociedad con los feligreses, ayudan a la tranquilidad de los guerrerenses”, enfatizó el aspirante.

Dijo que los sacerdotes y los obispos de Guerrero ponen en riesgo su integridad física al intervenir ante los diferentes grupos criminales, “se arriesgan en las horas de traslado, lo que se puede presentar en su camino que es complejo en un estado como Guerrero mi reconocimiento porque siempre están abonando a la pacificación”.

Expuso que pesar de que existen zonas de conflicto en la entidad recorrerá la Sierra de Guerrero, región en donde en días pasados La Familia Michoacana y Los Tlacos acordaron una tregua por la disputa de esa región.

Descartó que realice una solicitud de medidas cautelares ante el estado, para su campaña política, debido a que no sido amenazado, además de que no le ha hecho “mal a nadie”.

Reconoció que aunque aún no lo solicita, pero sí está considerando contar con seguridad para recorrer el estado, “la verdad no he tenido una amenaza un mensaje extraño, pero sí estoy valorando pedir seguridad, no lo tengo en mi agenda aun, espero que estos comicios se realicen en paz, te puedo decir que eso deseo que estén esas garantías de seguridad por el bien de la sociedad”.

Por su parte, Mario Moreno Arcos manifestó su preocupación por el riesgo que existe para hacer campañas, debido a la inseguridad que prevalece en Guerrero, “no es un tema solamente de candidatos, es un tema de las y los guerrerenses que viven en un clima de inseguridad, que no nos permite caminar libremente, mentiría si les dijera que no tengo miedo, pero vamos a avanzar”.

Lamentó la situación de inseguridad que se vive en la entidad, “sí soy vulnerable, soy una persona que al estar en campaña está en riesgo permanente y Movimiento Ciudadano determinará si solicita alguna seguridad especial para quienes somos las y el candidato al senado de la República”.

Sobre la participación de la iglesia a través de los cuatro obispos en asuntos de seguridad, Moreno Arcos celebró la participación de los representantes católicos, porque gracias a ello se pudo alcanzar una paz en Chilpancingo, tras varios hechos de violencia contra transportistas que en algunos momentos terminaron con la vida de Trabajadores del volante.

Agregó que la alta incidencia delictiva “habla de un gobierno fallido”, cuya estrategia no ha servido para contener la violencia que se vive no solo en Guerrero, sino en todo el país, y que será un tema que privilegiar en el Senado, “ese es el compromiso de Mario Moreno, pero no es solo eso, es el tema de que recuperemos la seguridad, porque aquello que nos vendieron que íbamos a tener una salud como la de Dinamarca, fue solamente “chorizo”, fue un querer quedar bien con México”.

Mario Moreno recordó también que en la elección anterior, en varias localidades no fue posible instalar en tiempo las casillas, por la intromisión de algunos grupos armados, y que si eso no lo cuidan las instituciones en materia de seguridad, podría complicar las elecciones, “y nos pusieron una zapatería, en varias casillas sacamos zapato”.

Cabe mencionar que dirigentes de por lo menos 4 partidos políticos han solicitado en varias ocasiones que el gobierno del estado les proporcione un mapa de riesgos que les permita ubicar en qué comunidades hay riesgo de hechos de violencia para evitar algún tipo de agresión contra los candidatos o los equipos de campaña, pero eso no ha sucedido.