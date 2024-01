EU emite alerta de viaje para Taxco, Guerrero, por crisis de violencia

Chilpancingo, Gro.- Debido a los hechos violentos registrados en los últimos días, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que prohibió a los empleados de ese país viajar a Taxco de Alarcón, en Guerrero.

Durante los últimos días se registraron amenazas por parte de la delincuencia organizada a los transportistas, lo que generó la parálisis de las actividades económicas, comerciales, laborales, estudiantiles y turísticas.

También se informó que la Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia de viaje Nivel 4, y pidió a sus ciudadanos y empleados de gobierno no viajar al pueblo mágico de Taxco.

Desde el fin de semana pasado hay una crisis de movilidad en la ciudad platera por el escaso servicio de transporte, debido a que los taxistas y urbaneros tienen miedo a ser agredidos por integrantes de la delincuencia organizada.

Taxco de Alarcón ha pasado de ser un pueblo mágico, con agradable clima, rica gastronomía, platería y demás atractivos turísticos, a una ciudad con presencia de grupos delictivos que mantienen atemorizada a la población local y a sus visitantes.

Presidente municipal de Taxco se queja por no ser convocado a reuniones de seguridad

Por su parte, el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo se quejó porque ha habido reuniones de seguridad con los presidentes municipales de la zona en Iguala y no lo han convocado, “y se supone que yo soy el coordinador de todos los presidentes municipales de la zona Norte y no me llaman a esas reuniones”.

También dijo confiar en que el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera realizará un buen trabajo para mejorar la seguridad en el Estado, “nosotros tenemos mucha confianza en el general porque sabemos su desempeño "

Dio a conocer que adelantó su regreso a Guerrero, a pesar de que estaría en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se lleva a cabo en España del 22 al 28 de enero, para promover esa ciudad como un producto turístico en Europa, pero que se vio en la necesidad de regresar por la serie de hechos violentos registrados en esa ciudad.

En entrevistas con algunos medios de comunicación, Figueroa Mundo aseguró que el crimen organizado es una tarea que debe atender el gobierno federal, mientras que la problemática del transporte debe ser analizada y resuelta por el gobierno del estado, “yo no tengo que ver nada ahí porque ellos son los que dan los permisos, ellos son los que deben saber que hacer, nosotros solo vamos a coadyuvar, es en lo que quedamos ayer en la mesa de trabajo”.

En Guerrero hay al menos 20 cárteles, entre ellos Los Ardillos, Los Rojos, Los Jefes, Los Tlacos, Guerreros Unidos y La Familia Michoacana, entre varios otros.