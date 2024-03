Salgado Macedonio no solicitará seguridad para campaña en Guerrero: ‘No es necesario’

Nosotros no vamos a solicitar seguridad, no es necesario, vamos a hacer una campaña limpia (Especial)

Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica Morga, candidatos de Morena al Senado por Guerrero, informaron que no solicitarán seguridad para hacer campaña y que van a recorrer todo el estado para “escuchar al pueblo”.

“Nosotros no vamos a solicitar seguridad, no es necesario, vamos a hacer una campaña limpia, apegada a la legalidad, Bety por un lado, yo por otro, y al final vamos a coincidir para optimizar tiempo y recurso”, explicó.

Mientras Félix Salgado iniciará los recorridos de campaña en la región de Costa Grande con reuniones con hoteleros, Beatriz Mojica lo hará en la Costa Chica, en encuentros con pueblos afromexicanos.

Salgado Macedonio advirtió que la campaña será austera, con vehículos personales de quienes conforman su equipo de apoyo.

“No hay recursos, no queremos playeras, no queremos lonas, ni espectaculares, o gorras, no necesitamos nada de eso, para que el INE nos contabilice y diga que nos pasamos del tope de campaña”, comentó.

Salgado Macedonio reconoció que está en contra de la reelección y de los plurinominales, “en Morena estamos en contra de los plurinominales. Sin embargo, no pasó la reforma electoral y estamos en contra de la reelección, por eso necesitamos de las dos terceras partes, para que eso se quite, quienes vamos a la reelección somos los que sacamos la mayor posición”.

El ya dos veces senador por Guerrero comentó que una de sus prioridades será impulsar la reforma eléctrica, “para que los abusivos empresarios extranjeros salgan, que ya no haya explotación de nuestras aguas. Por ejemplo la Presa del Gallo la explota una empresa alemana, es la que nos cobra caro la luz, y la gente ha de pensar que es la CFE”.

Beatriz Mojica, quien se identificó como afrocalentana, expresó que recorrerán todo el estado por separado, pero en conjunto Chilpancingo y Acapulco, “sí se pueden recorrer todas las regiones, Guerrero es transitable. Necesitamos todo el apoyo de los guerrerenses para que por primera vez llegue una mujer a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Vamos muy arriba en las encuestas, pero nadie se debe confiar. Vamos a tocar las puertas de las casas porque va a ser una campaña a ras de piso, no vamos a tener grandes eventos en este primer mes”.

Mojica aseguró que los candidatos de Morena serán los únicos que recorrerán todo el estado, “a uno en un lado y al otro en más municipios, luego juntos, y eso le va a dar mucha movilidad a la campaña y vamos a ir con mucho corazón a escuchar al pueblo de Guerrero”.

Ambos señalaron que pretenden llegar al Congreso de la Unión para defender las 20 reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, “con la fuerza del pueblo de Guerrero, que es la que le da la fortaleza a los senadores y diputados federales, sin la fuerza del pueblo de Guerrero no somos nada”.

Violencia electoral en Guerrero: ¿Cuántos aspirantes o candidatos han sido asesinados?

Se ha registrado el homicidio de por lo menos cuatro aspirantes a cargos de elección popular y dirigentes de los partidos Morena, PRD, PVEM y PAN.

El jueves 21 de diciembre de 2023, el empresario y aspirante a la candidatura por Morena a la presidencia municipal de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, fue asesinado cuando se encontraba en el interior de una pozolería, en la zona Diamante del puerto.

El 23 de noviembre del mismo año, Jaime Damaso Solís, aspirante panista a la alcaldía de Zitlala, fue ejecutado. Él fue candidato a presidente municipal también por ese municipio pero en 2021, quedando en segundo lugar. También se desempeñaba como dirigente municipal del PAN en Zitlala y fungía como secretario de Asuntos Indígenas del Comité Directivo del PAN en Guerrero.

El 29 de junio de 2023, fue encontrado sin vida el coordinador regional y aspirante a presidente municipal de Copala por el Partido Verde Ecologista de México, Jesús González Ríos.

Otra víctima de la delincuencia fue el coordinador estatal de la diversidad del PRD, y activista en el puerto de Acapulco, Moisés Tomás Juárez Abarca, quien fue sustraído por hombres armados de un centro de rehabilitación junto con otros seis jóvenes el primero de septiembre del 2023.

A principios de febrero se reportó la agresión a balazos contra el aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Iguala, Erick Catalán Rendon, quien resultó ileso, pero no así sus escoltas, quienes fueron heridos.

Dirigentes de por lo menos 4 partidos políticos han solicitado en varias ocasiones que el Gobierno de Guerrero les proporcione un mapa de riesgos que les permita ubicar en qué comunidades hay peligro para evitar algún tipo de agresión contra los candidatos o los equipos de campaña.