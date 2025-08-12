El Cártel del Taco, taquería de París que no cede a cambiar receta para extranjeros: ‘Va con manteca’

El Cártel del Taco está en París y ofrece especialidades como los tacos de pastor. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro)

‘Es una resistencia cultural’: El Cártel del taco es una taquería en París que se niega a cambiar los ingredientes con el objetivo de ‘agradar’ a los comensales extranjeros.

El negocio de comida mexicana ofrece diferentes especialidades, entre ellas los de pastor y de suadero, que fue fundada en 2019 en la ciudad francesa.

Durante el tiempo que llevan en este sitio, ellos recibieron peticiones para cambiar la carne, especialmente por el tipo ‘Halal’ y, por tanto, el sabor, pero ellos se negaron a modificar sus ingredientes porque “el bueno va con manteca”.

En el Cártel del Taco ofrecen de pastor, elaborada con carne de cerdo. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

“No la vendemos porque queremos conservar el sabor tradicional de los tacos de México, la mayor parte son de res o cerdo, preparadas particularmente, cambiar los ingredientes es modificar el sabor y nosotros queremos que los pruebes como en nuestro país”.

Esto implica que se utilicen ingredientes como la manteca, el chile, entre otras verduras: “El segundo motivo es porque el bueno y verdadero va con manteca de cerdo, entonces sería necesario reformular nuestras recetas y ya no sería lo mismo”.

Finalmente, la dueña de la taquería en el extranjero argumentó que no son un restaurante de comida mexicana que se deje moldear por las peticiones, de esa forma respeta la cultura de nuestro país.

“Porque no queremos una mexicanización globalizada, muchos lugares de comida se adaptan al paladar, pero nosotros somos fieles a una identidad real, preparar los tacos como en México es una resistencia cultural”.

¿Qué es la carne ‘Halal’?

La dueña de El Cártel del Taco compartió en un video de TikTok donde especificó que le solicitan tacos de carne ‘Halal’.

De acuerdo con la BBC, el término está en árabe y significa ‘permisible’. Una de sus características es que los animales fueron sacrificados de una manera muy particular: “Mediante un corte en la vena yugular, la arteria carótida y la tráquea".

Los animales deben estar sanos y luego de matarlos, se extrae toda la sangre, además durante el proceso se debe recitar un rezo.

Existen diferentes certificadores de este tipo de carne e incluso hay en México.

¿Cuánto cuesta comer en El Cártel del Taco, local de comida mexicana en París?

La taquería en Francia fue fundada en 2019 por Abigaíl Guevara, apodada ‘La Patrona’ y Arnaud, un hombre de origen francés, quien es su pareja sentimental.

“Cuando nos conocimos hace más de 15 años jamás pensamos vivir este sueño. Arnaud no tenía claro el significado de la maravillosa gastronomía mexicana. Fue la primera vez que viajó a México, sintió en carne propia el efecto de enchilarse”, contó en un video en su cuenta de Instagram.

Las especialidades del menú del restaurante de comida mexicana son las siguientes:

Tacos al pastor.

Tacos de birria.

Tacos de suadero.

Tacos de carnitas.

Tacos de nopal (opción vegana).

Cochinita.

Gringas.

Quesadillas.

Los tacos se preparan con tortillas a mano y se acompañan de cebolla, nopales y salsas, además en diferentes fechas agregan barbacoa, camarones o bistec.

En la carta se ofrecen por pieza con un valor de 5 euros ($108 MXN), pero también hay combos de dos piezas por 10 euros ($215 MXN), de 3 unidades por 14 euros ($300 MXN) y de 4 piezas con un costo de 19 euros, aproximadamente $410 MXN.

Las bebidas van desde los 10 euros ($210 MXN) hasta los 11.50 euros ($250 MXN), una ampolleta de cerveza cuesta 5 euros ($105 MXN).