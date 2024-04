¿Para qué sirve tomar té de cola de caballo?

Además de acompañar la elaboración de algunos alimentos, hay especias, frutas y plantas aromáticas que se utilizan en diversos remedios caseros. Una de las preparaciones menos conocidas es el té de cola de caballo, cuyo consumo se asocia con beneficios para el organismo.

Aunque su nombre genera confusión, el té de cola de caballo no se refiere a un equino, se trata de una infusión elaborada con una planta aromática que ha estado presente en la medicina tradicional por muchos años.

La cola de caballo, cuyo nombre científico es Equisetum arvense, se caracteriza por ser una planta larga de color verde y sabor picante. Al igual que las infusiones de diente de león y pelo de elote, forma parte de los remedios menos conocidos en la actualidad.

La cola de caballo, también conocida como 'horsetail' tiene propiedades diuréticas. (Foto: Wikimedia Commons).

¿Qué beneficios tiene el té de cola de caballo?

De acuerdo con el sitio especializado de Healthline, la cola de caballo es una fuente de antioxidantes asociados con mejorías para la salud. También contiene sílice, un compuesto que, dependiendo de las cantidades, puede ser benéfico o perjudicial para la salud.

La forma más popular en la que se encuentra la cola de caballo es en té, pero hay establecimientos en los que se vende en cápsulas o suplementos.

Según la plataforma de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, la cola de caballo se utiliza en la medicina tradicional para aliviar dolores del cuerpo y beneficiar a los riñones, pero ¿realmente tiene estos efectos?

Similar al caso del té de comino, la infusión de cola de caballo se ha analizado en pocas ocasiones, por lo que no hay suficiente evidencia que corrobore todos sus beneficios.

Estos son algunos de los efectos positivos del té de cola de caballo que se siguen estudiando.

Efecto diurético

LiveStrong menciona que los antiguos médicos griegos y romanos utilizaban el té de cola de caballo por su efecto diurético, esto significa que la bebida aumentaba la producción de orina, lo que a su vez beneficia al sistema renal.

En la actualidad, algunos estudios han visto que la infusión tiene un efecto diurético, pero sus alcances se siguen estudiando para determinar que tan benéfico es para los riñones.

Podría ayudar contra afecciones de los riñones

Además de su efecto diurético, Web MD comenta que la cola de caballo se utiliza para tratar algunos problemas en el sistema renal, pero este beneficio sigue siendo anecdótico, ya que aún no hay suficiente evidencia que lo respalde.

Potencialmente, la cola de caballo se puede utilizar para tratar afecciones renales como: uretritis, cálculos renales, incontinencia urinaria y nicturia.

El té de cola de caballo es un remedio casero que busca beneficiar a los riñones. (Foto: Especial / El Financiero). (Shutterstock)

Benéfico para los huesos

Debido a su alto contenido en sílice, Mount Sinai explica que la cola de caballo se puede utilizar para tratar la osteoporosis, el adelgazamiento de los huesos, pero no se especifica si el té también tiene este resultado.

La situación es que se necesita de más investigaciones para determinar los alcances que tiene la cola de caballo sobre la densidad ósea del cuerpo

Posible efecto antiinflamatorio

En estudios preliminares, hechos en tubos de ensayo, Healthline señala que los compuestos de la cola de caballo podrían actuar como un antiinflamatorio, pero no hay análisis que confirmen este resultado con la infusión.

No adelgaza

Similar a las preparaciones con limón y cúrcuma, se tiene la noción de que el té de cola de caballo puede ayudar al cuerpo a bajar de peso, pero la realidad es que no hay estudios que confirmen que la planta tenga propiedades adelgazantes.

La cola de caballo es el nombre popular para un helecho que se consume con fines medicinales. (Foto: Wikimedia Commons). (MPF)

Promueve la salud del cabello

Además de su beneficio con el sistema óseo, el contenido de sílice del té de cola de caballo podría promover la salud del cabello y las uñas.

El portal de LiveStrong explica que la sílice se asocia con el crecimiento y una mejor salud, pero aún se deben hacer más análisis al respecto.

¿Qué limpia el té de cola de caballo?

Al igual que otros remedios, como el ‘shot’ de jengibre, que forman parte de dietas depurativas, el té de cola de caballo es señalado de limpiar al organismo de toxinas.

A pesar de ello, sitios especializados como Mount Sinai y Healthline no mencionan que la cola de caballo o su té tenga la habilidad de depurar al cuerpo de toxinas.

Asimismo, según Web MD, en la mayoría de ocasiones las dietas depurativas, también conocidas como ‘detox’, no suelen tener los resultados deseados. Además, los riñones y el hígado hacen un buen trabajo filtrando la sangre de residuos y desechos.

¿Qué beneficios tiene la cola de caballo para el hígado?

Los remedios de cola de caballo también se relacionan con efectos para el hígado, órgano encargado de limpiar la sangre de desechos y residuos producidos por el organismo, pero la realidad es que la planta no ha demostrado tener una relación con el sistema hepático.

Un estudio publicado en 2022 en la plataforma de The National Library of Medicine, asegura que la cola de caballo no ha conseguido relacionarse de forma convincente con beneficios para el hígado.

El té de cola de caballo se caracteriza por su sabor picante. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué contraindicaciones tiene el té de cola de caballo?

En general, el consumo de cola de caballo ha demostrado ser seguro para la mayoría de personas, pero se ha visto que en grandes cantidades puede resultar en problemas para la salud.

Estos son algunos de los efectos secundarios que pueden surgir por la ingesta excesiva de cola de caballo:

Mount Sinai señala que, el consumo de cola de caballo puede hacer que los niveles de vitamina B1 desciendan.

señala que, el consumo de cola de caballo puede hacer que Las personas con diabetes, problemas hepáticos o renales deben evitar el consumo de cola de caballo por sus posibles complicaciones.

de cola de caballo por sus posibles complicaciones. Healthline explica que la cola de caballo puede interactuar de manera negativa con medicamentos antirretrovirales.

explica que la cola de caballo con medicamentos antirretrovirales. Según Healthline , la planta de cola de caballo contiene nicotina, por lo que las personas que buscan alejarse del cigarro deberían evitar su consumo.

, la planta de cola de caballo contiene nicotina, por lo que las personas que buscan alejarse del cigarro deberían evitar su consumo. Por la falta de estudios, el té de cola de caballo debe evitarse durante el embarazo y lactancia.

El té de cola de caballo se asocia con beneficios para el sistema renal. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cómo se toma el té de cola de caballo?

Debido a la escasez de análisis sobre el té de cola de caballo, no hay una dosis recomendada; sin embargo, se sugiere no consumir más de 900 mg al día.

Similar a la elaboración de la mayoría de remedios, la infusión de cola de caballo se realiza hirviendo el ingrediente en agua por un par de minutos, antes de pasar la mezcla por un colador.

Debido a que tiene un sabor picante, hay personas que endulzan el té de cola de caballo con miel o azúcar, pero esta práctica afecta las propiedades del remedio casero.