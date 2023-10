¿Cómo es ‘La Docena’, restaurante de Polanco donde discriminaron a una mujer?

En su sitio web, el restaurante ‘La Docena’ tiene la insignia de que está en el conteo de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Este tiene cuatro sucursales: Polanco y la Roma, en la Ciudad de México, y Sao Paolo y Andares, en Jalisco.

El chef que concina en ‘La Docena’ es el duranguense Tomás Bermúdez, que en su sitio web detalla un poco de su historia con el mundo de la gastronomía.

‘La Docena’ tiene ya nueve años de trayectoria y destaca por la preparación de pescados y mariscos. Por ejemplo, los ostiones frescos, a las brasas o las tostadas de ceviche seco.

También se sirve jamón ibérico, mejillones al vino blanco, trucha con alcaparras, cangrejo, ensaladas y postres como el volcán de dulce de leche.

En las últimas horas, una usuaria de la red social X contó que fue objeto de discriminación en el restaurante ‘La Docena’, de Polanco. ‘’Jamás me había sentido tan humillada y vulnerada en mis derechos y mi dignidad’', escribió Laura Islas.

¿Por qué ‘La Docena’ discriminó a Laura Islas?

Laura Islas narró que estaba con un grupo de compañeros en el restaurante, cuando salió a hacer una videollamada a la terraza.

Ayer en la noche sufrí uno de los peores actos de #discriminación de en el restaurante La Docena de #Polanco, #CDMX. Jamás me había sentido tan humillada y vulnerada en mis derechos y mi dignidad. pic.twitter.com/voAihkgC9g — Laura Islas (@lau_daconte) October 3, 2023

‘‘Previamente, le avisé a una mesera y ella me autorizó que estuviera en una de las mesas, por lo que me senté y me conecté en mi celular, con mis audífonos’', detalló en la red social X.

La mujer observó que una señora de la mesa de a lado le estaba tomando fotos, pero como Laura estaba en su videollamada, no le prestó atención, ya que pensó que se estaba tomando una selfie.

Después, la señora y otras tres personas comenzaron a reclamarle que le estaban tomando fotos. ‘‘Yo no entendía y les dije que estaba en una videollamada. Todavía, para calmar la situación, me acerqué y les mostré la pantalla donde se veía que estaba conectada’', se lee en la cuenta de Laura.

Las personas le siguieron reclamando y le pedían que mostrara las fotos, por lo que Laura accedió a enseñar su galería. ‘‘Pero se pusieron a exigirme de manera prepotente que les mostrara las borradas y a tronarme los dedos y a agredirme de forma verbal’', denunció la comensal.

‘‘Me acusaron falsamente con un mesero y éste sin escuchar mi versión se puso de su parte, me exigió mostrar mi galería y no me permitía hablarle a mis amigos. Le pedí que le hablara al gerente y me dijo que él era. Al final, mis acompañantes salieron a defenderme’', dijo Laura.

Continuó y dijo que desde la otra mesa nos seguían haciendo gestos de burla y provocando y nos terminamos yendo porque nadie les decía nada.

‘‘El restaurante La Docena de Polanco, en CDMX, es uno de los peores lugares porque permiten la discriminación, te criminalizan y avalan que otras personas te traten como si fueras de segunda categoría’', sentenció Laura.