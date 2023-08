‘Malo, como la carne de puerco’: ¿Qué personas no deben comer carnitas?

¿Quién se resiste a un taquito de surtida con cueritos, limón, salsa, o con chiles curados como en Michoacán? Ese sabor de las carnitas que hace agua la boca un segundo antes de darle la mordida al taco que dicen que es “malo como la carne de puerco”.

Las carnitas son uno de los platillos más populares en todo el mundo, carne de puerco frita en su propia manteca, el cual cuentan que nació en Michoacán y ha ganado tantos estómagos en el planeta que aparece en el número 1 del ranking internacional de ‘Los platillos de cerdo mejor valorados del mundo 2023′, de la guía culinaria Taste Atlas.

¿Qué tanto daño hace comer carnitas?

Tipo de carne

Las carnitas son un plato en el que puedes encontrar tanto carne roja como blanca, cada una tiene efectos diferentes en el cuerpo.

Carne roja: la que viene de los músculos del cerdo (al igual que la res y otros mamíferos) , tiene nutrientes como proteínas, vitaminas del grupo B y hierro, pero se considera probablemente cancerígena , tiene más grasas saturadas y colesterol , por lo que representa más riesgo de obesidad, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular.

Carne blanca: viene del lomo y la pierna, es la parte más sana del puerco y la encuentras en la maciza de las carnitas, la carne más magra. Estas piezas tienen menos contenido en grasa saturada y colesterol, de este grupo también forma parte el pollo.

Carnitas Las carnitas son uno de los platillos de cerdo más gustados en el mundo. (Foto: Especial).

Mientras la recomendación de especialistas es un consumo poco frecuente de roja (no más de dos raciones de 200 a 250 gramos a la semana, en carne blanca puede ser moderado (no más de 3 a 4 raciones semanales, de 100 a 125 gramos de peso neto).

Healthline explica que la carne magra de cerdo es rica en proteínas y vitaminas y minerales; sin embargo, más allá del tipo de carne, las carnitas en exceso pueden representar un riesgo para la salud por su forma de cocción, ya que freír en manteca combina dos elementos dañinos: la fritura en manteca.

Comida frita

Según Eat this, not that, cuando un alimento se fríe, se vuelve más denso en calorías, debido a que la parte exterior pierde agua y absorbe grasa, las cuales pueden ser trans y aumentar el colesterol ‘malo’, asociado con obstrucción de arterias y enfermedades del corazón.

Healthline agrega que los alimentos fritos tienen acrilamida nociva, una sustancia que se forma en la cocción a altas temperaturas, la cual ha sido estudiada por el riesgo de varios tipos de cáncer.

Además, si bien la carne de puerco puede tener nutrientes, cocinarla en exceso no es la mejor manera de comerla, “para gozar de una salud óptima, parece sensato limitar el consumo de carne de cerdo demasiado cocida”, dice Healthline.

En las carnitas casi todo el cerdo se aprovecha, incluso hay tacos de nana. (Foto: Cuartoscuro.com / Facebook Carnitas El Zorrito).

Manteca

La manteca proviene de los animales, es una grasa saturada, las cuales son sólidas a temperatura ambiente y líquidas al calentarse.

Este tipo de grasas son las menos recomendables para cocinar, ya que se asocian, especialmente cuando se consumen en exceso, con efectos adversos sobre la salud, en especial cardiovasculares.

Mucha grasa

Healthline precisa que las carnitas son de los tacos que tienen más grasa que otros tipos debido a la manteca o el aceite utilizados para preparar la carne.

Además, un taco de carnitas tiene alrededor de 241 calorías, muchas más que otros tacos como de tripa de res (154 calorías) o de pastor (150 a 200 calorías).

¿Deberías evitar las carnitas?

El cerdo se prohíbe en religiones como el islam y el judaísmo, aunque por motivos de salud algunas personas evitan por completo su carne.

En general la carne de cerdo se engloba como carne roja, pese a que algunas partes son blanca, y tiene fama de ser poco saludable, dice Web MD, aunque sí tiene nutrientes y proteínas de alta calidad, que con moderación puede formar parte de una dieta equilibrada; sin embargo, la preparación de las carnitas influye en sus beneficios nutricionales y aumenta sus contenidos de grasas.

Los tacos de maciza son carne magra. (Shutterstock)

Cualquier exceso en un día puede hacer daño, pero por sí solo no existe un alimento que haga subir de peso o cause otras consecuencias, la clave está en la moderación, ya que una dieta rica en productos de origen animal puede contribuir a la incidencia de obesidad y riesgo de enfermedades crónicas.

No hay alimentos malos, sino malos hábitos alimenticios, por lo que un par de taquitos de carnitas de vez en cuando no te van a causar mayor daño, aunque hay algunos casos en los que se debe considerar limitar su consumo o en dado caso optar por la maciza, que tiene menso grasa.

Personas con problemas cardiovasculares

Eat this, not that afirma que la carne de cerdo tiene mucho sodio, uno de los elementos que más se consume en exceso, además de grasas saturadas, una combinación poco benéfica para personas con enfermedades cardiacas, obesidad y diversos padecimientos cardiovasculares.

Personas con problemas intestinales

La carne roja dificulta la digestión, por lo cual comer algunos tacos de carnitas puede afectar más a las personas que tienen un estómago sensible, con problemas gastrointestinales.

Personas con diabetes

La carne roja tiene un alto contenido de grasas saturadas, por lo que quienes la consumen podrían acumular más colesterol malo en la sangre y hacer subir su presión.

La especialista Cedrina Calder dice en Eat this not that que las personas con diabetes tienen un riesgo mayor de enfermedades de corazón, por lo cual evitar la carne roja ayudaría a prevenir que aumenten sus probabilidades.

Las carnitas, tradicionales en Michoacán, son de las mejor valoradas en América. (Foto: Shutterstock).

Alergia a la carne roja

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) explican que esto se llama síndrome de alfa-gal, es una reacción que aparece luego de comer carnes rojas y demás productos que estuvieron en contacto con la molécula alfa-gal, la cual se encuentra en la mayoría de los mamíferos.

Para estos caso se aconseja que dejen de comer carne de mamíferos (como res, cerdo, cordero, venado, conejo).

Personas con antecedentes de cáncer de colon

Cedrina Calder comenta que quienes tienen un historial médico familiar donde se ha padecido cáncer de colon deberían evitar la carne roja, ya que esta se estudia por su probabilidad de aumentar el riesgo de cáncer de colón.

No comas carnitas poco cocidas

Debes evitar toda carne de puerco que no esté bien cocinada: Web MD explica que puede tener parásitos, lo cual se ha relacionado con infecciones parasitarias como cisticercosis.

La carne de cerdo es la única que puede tener el parásito tenia, así como la lombriz intestinal trichinella, que puede tener incluso consecuencias mortales.